Predicción del horóscopo de hoy Jueves Santo 29 de marzo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 29 marzo 2018, 11:23

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 29 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Eres una persona sensual. Tienes una fuerza emocional muy fuerte. Hoy esa energía aumentará y se expresará con fuerza. Las personas que te encuentres se asombrarán por tu poder. Podrías fácilmente seducir a todo el mundo. Trata de mantener esta energía bajo control. Podrías perder el equilibrio y verte en una situación de la que te puedes arrepentir.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Te encanta conocer gente nueva y hablar con ella, pero rara vez te involucras personalmente. Mantienes cierta distancia entre tú y la persona con la que estás hablando. Hoy te preguntarás si te estás perdiendo experiencias interesantes al controlar tus emociones con tanta fuerza, o si tus defensas son altas por una buena razón.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es probable que tu mente se sienta algo perdida hoy. Vas a tener que tomar una decisión en un futuro próximo, y tu vida se verá muy afectada por la misma. ¿Deberías escuchar a tus deseos? ¿Deberían estar en control de tu vida? ¿O tienes que tratar de controlar tus sentimientos y tomar la ruta más práctica? Es algo en lo que pensar.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy vas a cambiar tu enfoque en cuanto a las relaciones. En el pasado, se basaba en los sentimientos, pero ahora vas a decidir que debes ser más racional. Puedes sentir que este repentino cambio de actitud podría restarle valor a tu felicidad, pero también podría dar lugar a relaciones más estables y largas.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Has decidido dejarte llevar. Te has cansado de ser una persona que controla todo perfectamente. ¡No quieres frenar tus impulsos más! Algo en el aire es diferente. Puedes expresar libremente tus necesidades. Habla con tu pareja acerca de tus deseos. Tu relación sólo puede beneficiarse de tu estado mental actual.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los aspectos planetarios actuales podrían cambiar tu enfoque con respecto a la vida. Casi compulsivamente, tendrás que profundizar en las relaciones con la gente que has conocido recientemente. Probablemente vas a sentir atracción hacia una de estas personas pero ten cuidado, ya que esta persona puede no sentir lo mismo por ti. Mira el lado bueno. ¿Por qué quieres perder tu energía con alguien que no se preocupa por ti?

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Actualmente, el encantador Venus está en tu sector de bienestar, y el motivo por el que finalmente tomas esta decisión podría ser que quieres verte y sentirte mejor. Al estar involucrado el apasionado Plutón, puede que estés a punto de transformar algunas áreas de tu hogar para poder llevar a cabo tus planes. Esto podría involucrar despejar una esquina para hacer algún equipo de ejercicio o hacer lugar para nuevos aparatos en la cocina. El viernes podría ser especialmente encantador si puedes resistirte a cierta tentación.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Las conexiones con el apasionado Plutón te animan a conocer mejor a una persona. Puede que sientas fuertes deseos de estar en su compañía, lo que es genial si el sentimiento es mutuo. Si percibes resistencia, relájate y deja que las cosas se desarrollen de forma natural. La luna llena en tu sector social del jueves puede ser la ocasión perfecta para una celebración. El viernes es excelente para una cita especial con un nuevo amante o con tu pareja romántica.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Puede que hagas algunas compras para tu hogar, lo que podría tornarse en algo más serio esta semana, en especial si las cosas son caras. Si reemplazas un objeto viejo con uno más nuevo o un mejor modelo, investigar cuáles son tus opciones en línea y en las tiendas hará que consigas el mejor precio. Resiste la tentación de comprar lo primero que veas, porque podrías salir perdiendo. La luna llena en tu sector profesional podría ponerte en el centro de atención el jueves. Usa esta oportunidad para demostrar tus capacidades y habilidades.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Cuanto más tiempo dediques a comprender a una persona, mejor puedes llevarte con ella. Sin embargo, esta semana puede que sientas la tentación de intentarlo demasiado, en especial si se trata de alguien con quien quieres una relación romántica. Tómatelo con calma. Si dejas que las cosas se desarrollen a su propio ritmo, puede que descubras que todo resulta mucho mejor. El viernes, un encantador aspecto entre el seductor Venus y el expansivo Júpiter puede ser perfecto para una cita muy especial, una que tal vez recuerdes durante mucho tiempo.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Cuando el vital Marte viaja a través de tu sector social, podrías tener más invitaciones que nunca entre eventos, actividades grupales y diversión. Sin embargo, un enfoque en tu sector de recursos sugiere que tendrás en cuenta el costo de dichas actividades. Esta semana, el inquisitivo Mercurio en tu sector de dinero se inclina hacia el planeta rojo. Esto puede indicarte algunas maneras en las que puedes estar desperdiciando dinero. Hacer a un lado esas actividades que no son verdaderamente necesarias puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Aun así, podrías encontrarte con un inesperado bono.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Esta semana, puede que sientas la obligación de participar en un evento social, lo quieras o no. Esto puede deberse a las habilidades de persuasión de una de tus amistades. Puede que su insistencia te genere un poco de resentimiento. Aunque si lo haces, podrías divertirte muchísimo, en especial el viernes. El jueves, la luna llena en tu sector de relaciones podría poner de relieve los sentimientos entre tú y otra persona. Ve con calma y evita actuar de manera impulsiva, ya que tal vez te arrepientas más adelante.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.