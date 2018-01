Predicción del horóscopo de hoy jueves 18 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 18 enero 2018, 03:33

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy es un día perfecto para celebrar, y será incluso mejor si tienes a alguien con quien hacerlo. Si no tienes pareja, trata de conocer a mucha gente hoy. Si ya estás en una relación, lleva a tu pareja a pasar una noche en la ciudad con el fin de revivir el romance.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy, alguien de confianza puede tratar de convencerte de no relacionarte con alguien por quien sientes algo especial. Si realmente sientes algo por esa persona, no escuches. Sólo tú sabes lo que sientes en tu corazón, por lo que eres la única persona que puede elegir quién será tu próximo interés amoroso.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy alguien especial podría captar tu atención, aunque por ahora puede seguir siendo un poco misterioso. Permite que este misterio se revele sin interferencias, ya que el proceso es más importante que el resultado final. Si puedes confiar en tu guía interior, experimentarás una aventura verdaderamente romántica.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si te interesa alguien que no parece fijarse en ti en lo absoluto, hoy podría ser el día en el que obtengas un poco de reconocimiento. Aprovecha esta brecha y deja que esta persona realmente sepa qué tan buen partido eres. Por lo menos, tal persona sabrá lo mucho que vales.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy podrías experimentar una pequeña muestra de amor a primera vista. Es difícil sabes si este amor va a ser duradero o no ahora mismo, pero vale la pena averiguarlo. Puede que una oportunidad como esta no te vuelva a llegar de nuevo durante un tiempo, ¡así que ataca mientras haya posibilidades!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Eres una persona muy práctica que a veces deja las emociones en un segundo plano tras la razón. Hoy sería una buena idea invertir este orden y dejar que tus sentimientos sean exhibidos. Un interés romántico apreciará tu voluntad de abrirte y mostrar tu vulnerabilidad, y probablemente te responderá haciendo lo mismo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si sientes algo de confusión en el amor ahora, no eres la única persona. Una pareja romántica o nuevo amor podría estar compartiendo tu ambigüedad ahora y esperando la oportunidad de hablar de ello contigo directamente. Si puedes tratar de abordar este tema de una manera madura, ambos se beneficiarán.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Una persona tan soñadora como tú a veces también necesita de sentido práctico. Hoy puedes sentir el deseo de tener más forma y estructura en tu relación, pero dudas en comunicárselo a tu pareja. Ve despacio y di lo que tengas en tu mente. Todo debe salir bien.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es probable que hayas pasado tanto tiempo convenciéndote de que no tienes tiempo para el romance que ahora realmente no lo tienes. Si tratas de romper este patrón hoy, podrás crear más espacio para que el amor entre a tu vida, haciéndote una persona más feliz y más productiva.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si llegas a conocer a un nuevo interés romántico hoy, dale todo tu “yo” en lugar de hacer un esfuerzo superficial para conocer a esa persona. Podría tratarse de un amor muy especial que se está preparando para entrar a tu vida, y es importante que respondas adecuadamente.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Puedes conocer a una persona hoy que abra tu mente a nuevas ideas. Aunque puede que esta persona no sea un posible interés amoroso, podría presentarte a alguien con potencial para una conexión amorosa. Cultiva la amistad de esta persona ahora, ya que podría compensarte en el futuro.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy podrías conocer a alguien cuya personalidad te guste pero que su físico no te atraiga. Las estrellas aconsejan que no te ates todavía. Subestimarte no te traerá la felicidad, pero buscar a tu verdadero amor sí. Tómate el tiempo para hacer las cosas bien y obtendrás la recompensa.

