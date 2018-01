Predicción del horóscopo de hoy jueves 11 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 11 enero 2018, 02:11

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 11 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Un amigo o vecino con quien necesitas ponerte en contacto puede estar ocupado todo el día y te podría resultar muy difícil ponerte en contacto con él. Probablemente, ni el teléfono ni el correo electrónico funcionarán, ya que tu amigo podría estar demasiado ocupado como para revisar los mensajes. La mejor manera de establecer contacto puede ser meterse en el auto e ir a cualquier lugar en que se encuentre. Toma las calles laterales. ¡Las principales carreteras probablemente estén congestionadas por el tráfico!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Este probablemente no es un buen día para trabajos que tengan que ver con dinero. Tu mente puede no estar en el lugar adecuado. Puedes cometer errores que causen problemas. Si es posible, evita trabajar también en cualquier tipo de proyecto creativo, ya que tu mente puede no ser muy clara y es probable que no te satisfagan los resultados. Sin embargo, este es un gran día para el trabajo rutinario que no requiere de mucha concentración.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puede que todos los miembros de tu familia tengan que revolver la casa tratando de encontrar un objeto perdido, probablemente sin éxito. Las visitas podrían echar una mano y así ayudar en la búsqueda. El objeto está, probablemente, en una habitación bastante grande, probablemente entre otras cosas. Sin embargo, si nadie lo localiza, abandonen la búsqueda por ahora. Podría reaparecer más tarde como por arte de magia.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Este podría ser un día muy ocupado en tu comunidad. Algún tipo de manifestación, protesta o reunión pública podría llevarse a cabo. Si asistes, no podrás escuchar mucho debido a todo el ruido y el evento podría, como poco, parecer desorganizado. ¡También podría hacer que el tráfico sea imposible! Si es posible, quédate en casa hoy. Salir podría ser tan problemático que no merezca la pena. En vez de eso, protesta con tu voto o tu billetera.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Un curso de acción futuro que puedes o no tomar puede depender de la información que podrías recibir hoy. Sin embargo, no te sorprendas si la información es vaga y necesita ser aclarada. Además, ¡podrías no ser capaz de contactar con la persona que puede aclarártelo! Ten paciencia. Querrás tomar una decisión tan pronto como sea posible.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿No estás conforme o no tienes seguridad acerca de tu profesión actual? ¿Está pensando en hacer un cambio? Hoy te podrían llegar noticias de posibles vías a explorar, pero no deberías tomar ninguna decisión hoy. Tu mente no es tan objetiva como debería ser para pensar en todo. Piensa en ello, por supuesto, pero espera un día o dos antes de considerar seriamente todo aquellos que sea vital.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tus habilidades psíquicas naturales o intuitivas podrían sufrir un cortocircuito hoy. Las interferencias de las mentes de otras personas podrían enturbiar los problemas, y esto no va a hacerte ningún bien. Tus facultades imaginativas también podrían ser bastante confusas. El mejor consejo posible sería dedicarle el día a tus propias necesidades. Puedes regresar a tu rutina habitual mañana.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Espera intercambiar una gran cantidad de llamadas telefónicas y correos electrónicos con tus amigos hoy. La comunicación con los demás es tu máxima prioridad. Tienes un montón de noticias que ofrecer y recibirás mucho a cambio. Gran parte de lo que escuchas podría serle útil a lo que tienes involucramiento ahora. El único inconveniente es la sobrecarga mental. Podrías sentir como si tu cerebro hubiese pasado el día corriendo una maratón.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La comunicación puede requerir un poco de esfuerzo extra hoy. Podría parecer que un socio de negocios o romántico está ocultándote cosas. Puedes recibir algunas vibras incómodas y preguntarte si hay algún problema en su relación. No tengas miedo de preguntar. Esa persona probablemente no te dirá cuál es el problema, pero te asegurará que no tiene nada que ver contigo. Si es así, no es asunto tuyo. Déjalo ser.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los mensajes que recibas desde un estado o país lejano, posiblemente a través de fax, correo electrónico o página web, pueden no ser totalmente exactos. Si esa información pone en marcha una señal de alarma, asegúrate de hacer una investigación por tu cuenta y analiza los hechos. No aceptes ninguna noticia por su valor nominal hoy, ya que las líneas de la comunicación humana y técnica están definitivamente fuera de lugar.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Mantenerte en contacto con una pareja puede ser difícil hoy, casi hasta el punto de causar un pánico menor. No te dejes llevar por conclusiones injustificadas acerca de posibles problemas en la relación. Lo que está causando el silencio está probablemente más allá de su control, y bien podría estar relacionado con crisis repentinas e inesperadas, o posiblemente algo tan mundano como una falla del sistema. Ten paciencia y aguanta.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

¿Está teniendo problemas con la iluminación o la calefacción en tu casa? Si es así, podrías no ser capaz de obtener una solución profesional hoy. Podría haber problemas en el vecindario. Puede que tengas que sacar velas y linternas para pasar la noche. No dejes que esto te fastidie. Es un pequeño inconveniente que se solucionará en breve. ¡Piensa en ello como una aventura!

