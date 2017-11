Mira la Predicción del horóscopo de hoy domingo 19 de noviembre: los 12 signos del Zodiaco En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Domingo, 19 noviembre 2017, 13:18

Los 12 signos del Zodiaco a tu disposición para consultarlos uno a uno en materias de salud, dinero, amor y suerte. ¿Qué futuro les espera hoy a los Libra? ¿Mejorarán de ánimo los Aires y los Acuario tras unas últimas jornadas en las que no pudieron dar lo mejor de sí? Las predicciones para los Esocorpio y los Piscis hablan claramente de lo que pueden ofrecer en las próximas horas a la gente que están a su alrededor. Y no se olviden los Cáncer de echar un vistazo en cuestiones de amor. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 19 de noviembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

¿Estás pensando en cambiar de carrera profesional, o en viajar hasta el otro lado del mundo? Tal vez lo que deseas es quedarte en casa con las persianas bajadas del todo. Es probable que una serie de pequeños incidentes que has experimentado recientemente en el trabajo te inspiren las ideas más extravagantes. Debe ser que sientes una necesidad de cambio de escena.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Es probable que hoy encuentres a la gente un tanto irritante. Es como si nada fuera lo suficientemente bueno y nadie pareciera saber exactamente lo que quiere. Tu calma va a reinar en tales conflictos e insatisfacciones. Puede que incluso te pidan que intervengas y restablezcas el orden. Si el conflicto está en el frente interno, adelante. ¡Pero ten cuidado si te piden que asumas el papel de sheriff!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es posible que sintieses un estado de ánimo opresivo en el aire cuando te levantaste esta mañana. Desafortunadamente, es probable que esa bruma de confusión y conflicto dure todo el día. Sin embargo, este es un momento ideal para hablar sobre todo lo que te está molestando. No sientas timidez en cuanto a ponerte en pie de guerra hoy. Si no lo haces, es muy probable que seas el blanco de un ataque sorpresa.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

El estado de ánimo que tienes hoy es el material del que están hechos los encuentros memorables. Vas a tener cuidado al principio, tal vez incluso serás un poco hostil con alguien que se atreva a invadir su libertad. Entonces, de repente te darás cuenta de que esta persona es alguien especial, intrigante y definitivamente fuera de lo común. Por último, verás que las cualidades que ofrece resultan ser lo que más necesitas en estos momentos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Ahora más que nunca, te sentirás como si hubiera llegado el momento de tomar el asunto con tus propias manos y construir tu futuro. Te ha hartado vivir con la esperanza y dejar tu felicidad para mañana. Tu determinación será tan fuerte que incluso puede sorprenderte. Vas a refinar tu enfoque y hacerlo más concreto en los próximos días. Hoy es el primer día de una nueva vida para ti.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Es posible que hoy sientas algo de pereza y como si estuvieses en las nubes. Podría ser que tus emociones hayan tomado un mayor control de tu subconsciente que tu manera racional de pensar. Por lo tanto, la toma de decisiones puede ser bastante difícil. En asuntos del corazón, podrías sentir un poco más de romanticismo del habitual. Hay un gran estado de ánimo sentimental en el día que te está llevando a simpatizar con los demás.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy es un buen día para soñar. Ten en cuenta que las fuerzas estructuradas pueden tratar de convencerte de que la ruta que deseas tomar no es la más práctica. Y no tiene que serlo necesariamente con el fin de tener éxito o prosperidad. Usa tu imaginación. Deja que tu espíritu creativo te lleve a la siguiente etapa. Encuentra la verdadera fortaleza en tu capacidad para reconocer y entender las necesidades de los demás.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Puedes sentir que tus emociones están en el aire. Tan pronto como te sientes emocional, puede haber una fuerza más estructurada que te dice que seas razonable. Ambas situaciones son válidas, así que trata de no dejar que una supere a la otra. No ignores completamente tus emociones a favor de una forma más cerebral de manejar una situación. Y tampoco dejes que tus emociones tomen el control de tus acciones. El equilibrio es la consigna de hoy.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Estas últimas semanas han sido buenas para tu equilibrio. Se trataba de involucrarse un poco más de lo habitual en la vida y de demostrar de lo que eres capaz. Lo más probable es que tuvieses una mezcla de éxitos y reveses, pero en general, las mejoras han sido constantes. Puedes haber notado que esto o aquello acerca de ti necesita mejorar, ¿pero no es eso cierto para todo el mundo?

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Nunca es muy agradable tener que interrogarse a uno mismo, pero este es el objetivo principal del aspecto celestial de hoy. Pronto te lanzarás a nuevas aventuras. Aprovéchate de la energía generada por esta configuración planetaria para mirar hacia adentro y encontrar el origen de algunos de tus defectos. Esto no es un ejercicio fácil, desde luego, pero te hará bien. Ten honestidad al respecto.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El gran período de meditación que comenzó para ti hace unas semanas ha terminado. ¡Esto significa que vas a tener que volver al mundo real otra vez! Vas a tener que probar cómo tu "nuevo y mejorado yo" opera en la vida cotidiana. Prepárate. ¡Puedes esperar que algunos cambios reales sucedan!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si tienes quejas que expresar acerca de tu vida amorosa, este es el día para hablar. En efecto, nada menos que la honestidad total será tolerado hoy. Puedes esperar tener que hacerle frente al "otro", ya sea compañero, amigo o familiar, sobre la base de la verdad y la rectitud. ¡Tienes que saber que vas a llamar su atención! Pero ten cuidado con que el peso de tus palabras no sea mayor que el de tus pensamientos.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

