Predicción del horóscopo de hoy domingo 18 de marzo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Domingo, 18 marzo 2018, 02:21

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 18 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puedes interpretar el día que comienza como una pregunta abierta sobre ti. Puedes haber notado ciertos aspectos físicos o psicológicos que te hacen sentir incomodidad. El día que tienes por delante te puede obligar a tomar medidas para corregir esa actitud. Vas a lograr mucho si compartes tus preocupaciones con un amigo o familiar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Es posible que hayas estado haciendo planes para realizar un largo viaje o volver a estudiar para conseguir un grado superior. Puede que lo hayas pospuesto hasta ahora. Finalmente has cruzado la línea y has tomado la decisión de hacerlo. ¡Nada te va a parar! Puedes pasar mucho tiempo reuniendo información telefónica y haciendo los arreglos preliminares.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Los documentos legales con respecto al dinero en los que puedes haber estado trabajando durante un tiempo, deberían ser acabados hoy. ¡Esto debería levantarte el ánimo aunque sólo sea por quitártelo de encima! Debes sentirte especialmente locuaz, entusiasta y ardiente. Es posible que desees programar una velada romántica con tu pareja. ¡Diviértete!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Algunas malas experiencias respecto a la carrera, la familia, los viajes o la educación podrían hacer que un amigo, colega o pareja esté hoy de un humor explosivo. Esta persona puede resultar impredecible ahora: feliz en un momento y en la más profunda tristeza el siguiente. No trates de darle consejos o animarle. Sólo dará lugar a la ira. Mantente fuera del asunto y deja que tal lo supere.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El estrés laboral puede estar afectándote. Beber mucha agua sería una buena idea. Cantidades moderadas de ejercicio y descanso también son recomendables. No comas alimentos muy picantes. Este es un buen día para ponerse al día con la lectura, el estudio o la investigación. Tu físico puede no estar de lo mejor, pero tu cerebro es agudo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy deberías sentir el romance y la pasión y querer reunirte con tu pareja. Probablemente vas a hacer eso, pero puede ser difícil y que sólo lo consigas en el último minuto. No te preocupes si no puedes comunicarte con tu amor durante la primera parte del día. No te dejes vencer. Vas a tener una gran noche.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Podrías sentir seguridad hoy, y deberías tener una idea muy clara de qué es exactamente lo que deseas. La información es poder. Otros están trabajando para ejercer poder sobre ti. No dejes que se salgan con la suya, especialmente hoy. Fomenta un comportamiento sinérgico entre todas las partes. Pueden lograr mucho trabajando juntos en lugar de enfrentarse.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tu mente se expandirá hoy. Te sentirás como si tuvieras un montón de información metida en la cabeza que necesita ser procesada. En cuanto a los grandes proyectos, trata de terminarlos lo más rápido que puedas. La mejor política es mantener tu propio ritmo. Si esperas hasta el último minuto para acabar, la calidad de tu trabajo se verá afectada. Elabora un plan y tal vez incluso un calendario. Establece plazos pequeños a medida que avances.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Asuntos de dinero pueden reclamar tu atención hoy. Las facturas deben ser pagadas, los cheques depositados o los contratos ejecutados. El alivio que obtengas al manejar esto debe levantarte el ánimo considerablemente. Sal al aire libre, da un paseo y quema un poco de tu energía. Pon las endorfinas en marcha. Llama a un amigo y pasa la noche en la ciudad. Has trabajado duro y te lo mereces.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Estás en un gran estado de ánimo y con muchas ganas de hacer casi cualquier cosa. Tu energía física es grande, por lo que está indicado un poco de ejercicio, posiblemente practicado algún deporte. Es posible que desees hacer un pequeño viaje fuera de la ciudad, iniciar un nuevo curso de estudio o probar tu mano con la escritura. Tu entusiasmo y optimismo son grandes, por lo que el cielo es el límite.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy puedes sentir un fuerte vínculo psíquico con una amistad que vive lejos, y a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Podrías preguntarte cómo le va a esta persona y esto podría ser un poco preocupante. No tengas timidez. ¡Llama! De un modo u otro, debes saber lo que está sucediendo. Puede ser que tu amistad simplemente esté teniendo un mal día. ¡Préstale tu oído!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El clima es tenso hoy. Tendrás un sentimiento de inquietud y un anhelo de cambio, pero también serás renuente a hacer ningún movimiento real en esa dirección. Tu juicio te dice que las quejas que no conducen a la acción no tienen sentido. ¿Por qué no ser el catalizador que provoca la acción?

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.