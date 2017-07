Predicción del horóscopo de hoy domingo 9 de julio: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis Sábado, 8 julio 2017, 23:19

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 9 de julio. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

El apoyo que recibes de tus amigos es enorme. Aprovéchalo y recurre a ellos. Pedir ayuda y apoyo es un símbolo de fuerza, no de debilidad. Por eso, no tengas miedo de buscar ideas y puntos de vista alternativos en sus palabras. Si tus amistades están allí, es para ayudarte.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En este momento te encuentras en una posición muy vulnerable y hay gente que podría aprovecharse si tú se lo permites. Como no te cuesta nada dejarte llevar por el flujo natural de las cosas, los demás tienen la capacidad de hacer de ti un títere si tú no estás alerta y prestas atención.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Una oleada de poder y energía viene hacia ti y logras revertir una situación muy compleja. Puede que incluso algunos piensen que tienes poderes mágicos, si se parte del modo en el que conviertes un complejo obstáculo en una escalera al cielo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Sientes la necesidad de viajar, y no solo a una ciudad vecina sino también al otro extremo del país. Tu punto de vista se torna más amplio y de repente quieres conocer la otra cara del planeta. Trata de redefinir tus objetivos profesionales para concretar este poderoso sueño.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Una enrevesada confrontación a partir de mentiras y malentendidos que comenzó ayer se volverá más escabrosa el día de hoy. Las pequeñas mentiras que has venido diseminando han dado lugar a mentiras más grandes, y ahora te encuentras en un peligroso pantano de arenas movedizas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy tu mente será la feliz víctima de un bombardeo de ideas brillantes –tantas que te costará llevar la cuenta. Esa mente repleta de ideas está abierta a infinitas posibilidades, lo cual se traduce en oportunidades concretas a nivel laboral. Sácale el jugo a esas oportunidades.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Puede que estés un poco deprimido/a a causa de un colapso reciente en tu situación laboral. Quizá te has quedado sin trabajo, o te han dado un puesto nuevo con pocas horas y menor sueldo. No te castigues por esto. Trata de verlo como una oportunidad y no como una tremenda tragedia.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Alguien está tratando de convencerte de que te sumes a sus proyectos. Sé prudente. Lo que es bueno para esta persona puede resultar contraproducente para ti. Aunque él o ella muestre un gran entusiasmo, esto no significa que tú tengas que unírtele.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy estás dispuesto/a a comprometerte hasta cierto punto, pero no del todo. Abandona ya ese recato. Este es el momento de actuar con confianza. Encara ese proyecto con toda tu artillería, o abandónalo por completo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Por lo general, funcionas a partir de una presión interna que te exige que hagas todo más rápido, mejor y de modo más eficiente que los demás. Por tu propio bien, date un descanso y recuerda que no hay ninguna necesidad de generar constantemente tanto estrés.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Te sientes rebosante de poder. Hay una fuerza enorme que sustenta todo lo que haces y todo lo que dices. Puedes consumar muchísimas cosas. Mantén el rumbo y apúntale a las cosas que realmente importan. Contarás con todo el apoyo que necesitas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Sintonízate con el lado positivo de las cosas. Estás en un período en el que te vendría bien una dosis de entusiasmo con respecto a tu situación laboral y al rumbo profesional que has elegido. Encuentra entonces la manera de revertir tu percepción de las cosas, mueve el dial de "desalentador" a "estimulante". Ten presente que tu actitud determina tu realidad –siempre ha sido así.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.