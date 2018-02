Predicción del horóscopo de hoy domingo 4 de febrero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Domingo, 4 febrero 2018, 02:12

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 4 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Reorganízate y asigna prioridades en vez de holgazanear. Este es un buen momento para analizar tu situación con una mirada más distendida. Una nueva visión se revelará. La misma te será muy útil la semana entrante.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Las brillantes ideas que se te ocurrieron ayer ya no son tan singulares. Una nube negra cubre tu cielo y de repente el lado negativo de tu mente toma el control –y te repite que tus ideas no están bien concebidas. Escucha a esta voz, pero no permitas que te abrume.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Estás hallando maneras de crear orden con los datos que has recolectado. Lentamente vas logrando construir una estructura o marco referencial que funciona bien en tu situación actual. Tu enfoque es práctico y, por lo tanto, también es sólido. Ten confianza y verás que tus esfuerzos serán premiados.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Es hora de inyectarle orden al pandemonio de tus ideas. Es hora de agilizar las cosas, de hacer todo más eficiente. Una gran parte de tu energía se desperdicia, porque fluye sin control en demasiadas direcciones. Tienes que adquirir conciencia de este flujo desordenado y comenzar a administrarlo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No te gusta que te critiquen, y cuando alguien lo hace te cierras ruidosamente, como una almeja malhumorada. Además, a veces también te encolerizas porque sientes que hieren tus sentimientos. Revierte esa tonta percepción y trata de aceptar que, en realidad, te están haciendo un favor.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

En este momento estás sintiendo un cierto nivel de presión porque no sigues lo que se supone es un camino aceptado. Tu enfoque es muy poco tradicional, y por eso tal vez sientes que no es un enfoque válido. Te equivocas. Tu modo de hacer las cosas es el modo correcto para ti.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La gente a tu alrededor está dándole más valor a tu trabajo y a todos tus meticulosos esfuerzos. Esta reacción positiva es muy alentadora, y está bien que así sea. Tú te la has ganado con tu dedicación. Y te sientes tan bien que incluso estás dispuesto/a a dar un paso más, a seguir avanzando.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Detente un instante y reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo. Este es el momento para poner los pies sobre la tierra y adoptar una postura más realista con respecto a tu situación. Para tener éxito en el ámbito profesional –a esto ya deberías saberlo– hace falta que al menos uno de tus pies esté sobre terreno firme.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

El solo hecho de estar con otra gente te brindará una gran satisfacción y gratificación. Los demás te dan todo su apoyo y, como si esto fuera poco, halagan también tu trabajo. Además, hay muchos que están dispuestos a imitar tus esfuerzos, lo cual hace que tus tareas habituales te resulten mucho más fáciles que de costumbre.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te presionan para que aceptes un cierto método de trabajo o esquema de pensamiento. Es posible, incluso, que ya hayas comenzado a perder la confianza en ti mismo/a a causa de esta presión. No permitas que esta manipulación mental descarrile el tren de tus esfuerzos. Trata en cambio de hacer un alarde serio de tu particular estilo.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Aunque hoy no estés trabajando, lo que llena tu mente es justamente eso: el trabajo. Tu cerebro está al máximo, pero por suerte no tiene nada de malo que así sea. Una idea que surge hoy merece continuidad. Has arribado a una nueva línea de partida. No tengas miedo de inyectarle a la tierra todas tus nuevas semillas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Como una mosca, una sensación incómoda ronda tu mente: deberías aumentar tu productividad. A causa de esta molesta sensación, un pinchazo de culpa te lastima y tal vez ya hayas comenzado a autoflagelarte mentalmente por la falta de acción. Detente. Rechaza esa culpa. Haz de cuenta que la aplastas con un matamoscas.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.