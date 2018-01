Predicción del horóscopo de hoy domingo 28 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Domingo, 28 enero 2018, 02:34

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 28 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La buena suerte vuelve a seguirte. Los contactos que hagas en este momento serán muy importantes más adelante. Asegúrate de conservar las tarjetas de presentación que lleguen a tus manos o los números de teléfono que la gente te da. Guárdalos en un lugar seguro. ¡Que no se pierdan!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

No tengas miedo de revelar tu lado sensible, ni siquiera en el trabajo. Es bueno que la gente sepa que eres una persona perceptiva y en cierto modo delicada. No tienes por qué ser siempre un guerrero feroz. Suéltate, relájate y aminora un poco la marcha.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La capacidad de tu memoria te impresiona. No te costará nada retener los datos que procesas a menudo. Si tienes que estudiar para un examen o para hacer una presentación en tu trabajo, este es el momento adecuado. A tus ojos, agudos como están para el detalle, no se les escapará nada.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

¿En qué estabas pensando? ¡Ten cuidado! Este no es momento para juegos y la única persona que realmente va a salir lastimada en esta situación eres tú si no tienes cuidado. Confía en tus instintos y mira antes de lanzarte por ese interés amoroso. ¿Entendido?

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tu capacidad mental es sólida, lo cual te ayuda a ver los hechos objetivamente, tal como son, y no del modo en el que tus sentidos los perciben. Recuerda que a menudo hay una distancia muy amplia entre estos dos polos. Hoy, sin embargo, esa distancia desaparece. Aprovéchalo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los comentarios rigurosos y severos de alguien te caerán muy mal. Lo más probable es que estos comentarios no hayan llegado a tus oídos porque sí –son, en realidad, las palabras justas de alguien que dice la verdad. No permitas que tu sensibilidad se interponga y te impida analizar los hechos con claridad.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Te encuentras en una excelente posición, con muchos aspectos a tu favor. Tu comprensión de los conceptos básicos es sólida. Al mismo tiempo, eres sensible a las emociones de los demás y estás en sintonía con ellos. Gracias a estos factores, la comunicación con la gente a tu alrededor funciona de maravilla.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy hay gente que no está para bromas. Ten franqueza y claridad con todos al hablar y mira a tu interlocutor a los ojos. Si tratas de jugar con alguien no te ganarás su respeto. Trata de lograr que tus contactos verbales (o de cualquier otro tipo) sean simples, sintéticos y concretos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

El punto de vista muy rígido de alguien con respecto a un asunto en cuestión, te hará sentir una gran frustración. Esta persona, a su vez, se siente frustrada contigo por la misma razón. Si quieres reducir el alto grado de tensión, la solidaridad y la capacidad de entendimiento serán mucho más útiles que una actitud abiertamente agresiva.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tus especulaciones de carácter optimista son útiles en algunos casos. Pero en un día como hoy, solo causarán problemas. Lo que se necesita son datos específicos y evidencia concreta. Las ideas extravagantes te empujarán a ti y a la gente que te rodea en la dirección equivocada.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tus ideas son buenas, pero requieren varias modificaciones. Da la impresión de que estás tomando en cuenta solo uno de los puntos de vista posibles. Este es el momento para estudiar la otra cara de la moneda e introducir las reformas que sean necesarias. Un cambio de rumbo te dará resultados favorables.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Sentirás que no estás en sintonía con el mundo a tu alrededor, pero no hay necesidad de modificar tu punto de vista o tu plan de acción. Sé tolerante con respecto a las opiniones ajenas, pero no sientas que debes cambiar o alterar las propias. Tu hora pronto llegará. Solo tienes que esperar.

