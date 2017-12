Predicción del horóscopo de hoy domingo 31 de diciembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Domingo, 31 diciembre 2017, 15:37

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Nunca te des por vencido/a con el amor. Le puede suceder a cualquier persona en casi cualquier situación. Es posible que te hayas visto como alguien que tiene mala suerte en el amor, pero la suerte puede cambiar en un segundo. Todo lo que tienes que hacer es seguir creyendo que el amor es posible y te encontrará.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Cuando un viejo amor contacta contigo, tu reacción inmediata podría ser mirar en el espejo y pensar en lo que se ha estado perdiendo. Hoy podría ser el día para dejar de ponerte a ti mismo/a en el centro del Universo y preguntarte en cambio acerca de lo que tú has estado perdiéndote.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Después de esperar por mucho tiempo, el amor debería estar esperándote ahora a la vuelta de la esquina. Lo único que tienes que hacer para encontrarlo es seguir siendo tú. Cuando se trata del amor verdadero, un verdadero amante te quiere tal y cómo eres.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Sigue a tu corazón ahora y no a los consejos de tus amigos. Esto es especialmente importante si están fomentando tu interés en alguien por quien no sientes nada en especial. Es mejor para ti encontrar a esa persona especial por tu cuenta antes que distraerte con alguien que realmente no te interesa.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si el amor entra por la puerta hoy, abrázalo y asegúrate de ser vulnerable y de mostrar tus sentimientos. La vida puede ser tan ajetreada que te pierdes de detalles importantes y cometes grandes errores a partir de pequeños problemas. Tienes la oportunidad de hacer realidad los cambios ahora, así que aprovecha este momento.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿Alguna vez has visto a alguien en la vida real a quien habías visto antes en un sueño? Si es así, tu alma gemela puede estar deambulando por ahí a la espera de conocerte, pero no puede salir de ese sueño. Ten fe, y con el tiempo, puedes convertir el sueño en realidad.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El amor romántico no es amistad y en este momento es necesario comprender la diferencia. Si te conformas con una relación con alguien a quien quieres pero no amas, tu vida podría volverse rancia y sin vida. Nunca te conformes con menos, sino que espera al paquete completo.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tu nuevo amor parece sentir demasiada atracción hacia ti, ya que parece no poder mantener la distancia. No presiones demasiado, pero un poco de distancia está bien. Sin ella, podrías dejar que tus emociones incontroladas se desboquen. Deja que el amor fluya, pero mantén el control.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La oportunidad para el romance está en las estrellas, pero el amor verdadero es cuestionable. Tienes que saber qué es lo que necesitas y qué deseas. Esto no quiere decir que este romance no pueda convertirse en el verdadero amor, es sólo que, hasta el momento, las intenciones de esta persona son misteriosas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy el amor es una posibilidad pero no una probabilidad. Si estás en una situación en la que no tienes seguridad de que sea así, pasa uno o dos días pensando al respecto. Si este amor es real, no va a desaparecer. Si no es así, probablemente será una buena idea no involucrarse. Mañana puede traer una historia diferente.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El romance no es amor, pero puede sustituirlo si no hay más remedio. Todo el mundo quiere sentirse deseado y el romance puede ser una manera inocente, aunque complicada, de sentirte bien contigo mismo/a sin amor. Esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Hoy puedes tener que enfrentarte a un equilibrio precario.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Sal ahí fuera hoy y conoce gente, porque una persona muy especial podría estar esperando por ti ahora. No importa dónde te encuentres, siempre y cuando estés accesible. Si esta conexión está destinada a hacerse, no tendrás que encontrar a esa persona. El amor de tu vida llegará por sí mismo.

