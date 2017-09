El precioso detalle de un marido con su mujer fallecida con solo 30 años El hombre quiso recordarla en el que habría sido su primer aniversario de boda IDEAL.ES Jueves, 7 septiembre 2017, 11:54

El amor lo puede todo. Prueba de ello es que ni la muerte puede borrarlo para dos personas que se aman. Esa es la historia de Jake Coates y Emmy Collet. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2016 cuando ella ya sabía que tenía cáncer de tiroides.

Sin saber cuanto tiempo más iba a poder vivir, Emmy falleció con apenas 30 años el pasado mes de junio. Una pérdida que dejó destrozado a su esposo que ahora no ha podido evitar recordarla de un modo conmovedor. A través de su perfil en Facebook, Jake ha escrito una publicación en honor de su esposa en el que habría sido el primer aniversario de su boda.

"Hace un año no podía dormir. Estaba tan emocionado porque me iba a casar con esta chica, el amor de mi vida. No había un día en el que no me pellizcara porque no me creía que alguien como tú hubiera elegido a alguien como yo. Siempre estaré agradecido porque lo hicieras. Hacíamos un buen equipo. Te extraño más que nunca" reza la publicación.