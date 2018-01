La Policía Nacional avisa de la cadena de Whatsapp de las llamadas perdidas que llegan a tu móvil "No, no te van a cobrar 1500 euros si devuelves la llamada. Se trata de un bulo antiguo" IDEAL.ES Martes, 16 enero 2018, 01:04

Durante la noche de este pasado domingo, la Policía Nacional emitió un mensaje a través de su perfil en la red social Twitter para desmontar el enésimo bulo difundido por WhatsApp. El último aviso apunta a un mensaje en el que se alerta de una estafa ya conocida como la de la llamada perdida. El mensaje en cuestión avisa que los usuarios podrían ser objeto de una estafa que podría alcanzar hasta los 1500 euros en facturación al devolver la llamada. “No, no te van a cobrar 1500 euros si devuelves la llamada. Se trata de un bulo antiguo”, afirman las autoridades.

La cadena en cuestión incluso apunta a un comunicado ficticio desde la asesoría jurídica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “Si os llaman del teléfono (XXX) no llaméis para ver quién os llamó. Es una trampa. Os cobrarán la llamada a 1500 euros. Es una información de las asociaciones de consumidores. Pásalo. Es una estafa muy elaborada. Cuidado. Me lo han mandado de la asesoría jurídica de la OCU. Pásalo a todos tus contactos es urgente. Lo he buscado en Internet por si fuera un bulo pero hasta Telefónica lo ha confirmado”, expone.

Lo cierto es que sí existe casos en los que las autoridades avisan de otras estafas como las reconocidas de los prefijos del extranjero. Es el timo de la llamada perdida. Estos son los 4 prefijos de las llamadas que nunca debes devolver. A simple vista algunos son reconocibles, ya que instan a hacer una llamada a países como Nigeria, Costa de Marfil o Albania entre otros.