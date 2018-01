La genial historia detrás del policía que ayudó a un anciano de 92 años se hace viral El agente le ayudó respetando su libertad e independencia IDEAL Miércoles, 31 enero 2018, 11:09

Los agentes del Departamento de Policía de Montebello, en California, recibieron una llamada de un banco en la que se quejaban de los disturbios que un cliente les estaba ocasionando. Caundo los agentes acudieron descubrieron que el polémico era un anciano de 92 años.

El hombre no podía sacar dinero porque su DNI había caducado y cuando el personal le explicó que no podía usar un documento de identidad que no estuviera vigente el hombre se enfadó airosamente.

Entonces, el agente optó por una solución que ha revolucionado las redes. Él mismo acompañó al anciano del brazo a que renovara su DNI en comisaría, y después volvieron a la sucursal para que pudiera retirar su dinero.

"Todo lo que este anciano quiere es mantener su independencia. Y el oficial lo ayudó de manera digna. ¡Buen trabajo, agente!", escibía el Departamento de Policía de Montebello en su perfil de Facebook.