La Policía alerta del timo C&A que se extiende por Facebook El mensaje que está llegando a los usuarios de Facebook insta a participar en una encuesta para conseguir un vale de regalo de esta marca, de entre 50 y 500 euros IDEAL.ES Lunes, 23 abril 2018, 08:11

La Policía Nacional ha advertido en Twitter sobre un nuevo timo que se está extendiendo por las redes sociales, esta vez con la firma de moda C&A como cebo. Concretamente, el mensaje que está llegando a los usuarios de Facebook insta a participar en una encuesta para conseguir un vale de regalo de esta marca, de entre 50 y 500 euros.

Como suele ser habitual en los fraudes de este tipo, el texto empieza indicando al receptor que ha sido seleccionado para participar en la promoción, de forma aleatoria. Después afirma que sólo se tarda un minuto en realizar la encuesta, a cambio de la cual se regalará un cheque regalo.

Para ello, es necesario responder unas preguntas de forma gratuita y sin aportar número de tarjeta ni teléfono móvil, tal y como se puede leer en el mensaje. Lo que sí se solicitan son datos personales que después se utilizarán de forma fraudulenta, sin que ese «cheque regalo» llegue nunca a su destinatario.

«Sale el sol, te llega este cupón... ¡los astros se alinean para ti! Pero NO, no pienses en equiparte de ropa primaveral. No es promo oficial de C&A. Evita robo de datos o malware. #Nopiques».