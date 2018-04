La Policía alerta del engaño con una conocida chuchería El producto fue retirado hace un tiempo de la circulación IDEAL.ES Sábado, 21 abril 2018, 09:55

Estos días circula por WhatsApp un comprometido mensaje que alerta a padres y niños sobre algo que puede ser muy perjudicial para su salud. Según ese mensaje, una chuche llamada Dipper provoca problemas dentales serios en quienes la consumen. Por eso, se recomienda hacer boicot a la misma y no consumirla.

Sin embargo, la Policía Local de Granada alerta de que ese mensaje es un bulo por una razón muy simple: el producto ya no se vende. El mismo fue retirado hace un tiempo de la circulación y no era posible adquirirlo en tiendas por lo que no hay ninguna alerta sanitaria al respecto.

Lo que sí recuerda la Policía Local es que hay que consumir chuches con moderación para evitar exponer nuestra dentadura a problemas derivados de la falta de higiene dental. En cualquier caso, Vidal, propietaria de esta golosina, cumple con la normativa en materia de golosinas por lo que la alerta es un bulo.