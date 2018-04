La Policía alerta del engaño del perfume con somnífero A través de Twitter, la Policía Local de Granada lanza una advertencia para que no creamos este bulo IDEAL.ES Lunes, 9 abril 2018, 01:24

Nuevamente, la Policía Local de Granada ha utilizado su cuenta de Twitter para desmentir un bulo. Si ayer lo hacía con el engaño de la sanción por circular por el carril izquierdo, hoy le ha tocado el turno a una falsa información relacionada con los robos.

Al parecer, en los últimos días se ha hecho viral a través de redes sociales un escrito que advertía de una extraña práctica que estarían utilizando los ladrones para robar.

«A una amiga mía la durmieron en el baño (...). Hay qgente que te ofrece oler el perfume que te están vendiendo pero en realidad es Axter y, cuando te desmayas, aprovechan para robarte», dice este falso mensaje que ha desmentido la Policía.

«¿Te ha llegado ya el #bulo de la colonia? Si no te has desmayado en la #LAC a hora punta con el sobaco de alguien, no hay olor que te tumbe», ha comentado en su cuenta de Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">¿Te ha llegado ya el <a href="https://twitter.com/hashtag/bulo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bulo</a> de la colonia?<br>Si no te has desmayado en la <a href="https://twitter.com/hashtag/LAC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LAC</a> a hora punta con el sobaco de alguien, no hay olor que te tumbe. <a href="https://t.co/jwuw2Dq3wi">pic.twitter.com/jwuw2Dq3wi</a></p>— Policía Local de Granada (@Policia_Granada) <a href="https://twitter.com/Policia_Granada/status/982257051299491840?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de abril de 2018</a></blockquote>

