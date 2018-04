La Policía alerta del falso agresor de Andalucía La Policía Nacional ha usado Twitter para alertar de un bulo que corre por la red IDEAL Jueves, 19 abril 2018, 11:03

La cuenta de Twitter de la Policia Nacional, @policia, suele advertir de los diferentes bulos que circulan por redes. En esta ocasión ha querido desmentir que el sujeto que aparece en una fotografía sea el culpable de una agresión.

El cuerpo de seguridad ha pedido que "por favor" no se difunda la imagen en la que se acusa a un joven de agredir a una mujer el pasado fin de semana en Algeciras. Aseguran que ese no es el autor de los hechos.

"Si te ha llegado esta imagen, NO la creas ni la difundas. ES FALSO. Esta persona NO es la que cometió la agresión a una mujer en Algeciras este fin de semana. No difundas #BULOS.", posteaba la cuenta oficial de la Policía.