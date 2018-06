Polémicas palabras de Nadal: ve «normal» que las mujeres ganen menos en el tenis AP «Las modelos ganan más que sus colegas y nadie dice nada. ¿Y por qué? Porque ellas tienen más seguimiento» IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 10:55

El popular tenista Rafa Nadal ha hablado recientemente en Io Donna, el suplemento de moda y tendencias del Corriere della Sera sobre un polémico tema que rodea al deporte: las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres.

El finalista de Roland Garros justificó durante una entrevista que los tenistas ganen más dinero que sus homólogas féminas. «Es una comparación que no se debería hacer. Las modelos ganan más que sus colegas y nadie dice nada. ¿Y por qué? Porque ellas tienen más seguimiento. En el tenis es lo mismo, quien consigue más audiencia, gana más», argumenta el español.

En la misma entrevista, Nadal explica que no es un 'sex-symbol', sino un deportista. «Soy una persona positiva y cuando me he lesionado no he pensado que no podría recuperarme». «No espero pasar los 30 años y seguir en un momento cumbre de forma física», admitió el tenista.