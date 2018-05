La polémica forma con la que una profesora despierta a su alumna La profesora ha tenido que abandonar el centro docente tras salir a la luz las imágenes IDEAL Lunes, 7 mayo 2018, 13:47

Una maestra de un colegio de Carolina del Sur, utilizó un método poco ortodoxo para despertar a una alumna que se había quedado dormida durante su clase. Tras trascender las imágenes del suceso, la profesora ha tenido que abandonar el centro docente, aunque los niños le han mostrado todo su apoyo.

La mujer, Lisa Houston, que llevaba 27 años dando clase, fue grabada mientras despertaba a la alumna. En las imágenes se aprecia cómo está subida en lo alto del pupitre de la niña, le tira de las coletas, la empuja con el pie y todo ante las risas del resto de la clase.

Según ha publicado 'The Huffington Post', su polémico comportamiento y las criticas recibidas en redes ha provocado que decida retirarse. «Si le preguntas a cualquier niño que he enseñado, te dirán que bromeo con ellos, los mantendré despiertos y me reiré con ellos», explicaba Houston en una entrevista, quitándole peso a lo ocurrido.

Al parecer, la alumna a la que la profesora intenta despertar habría escrito una carta a la dirección del centro escolar en la que defiende a su profesora y explica que todo era una broma

Y ella no es la única que defiende a la educadora, más de 1.400 personas entre padres, alumnos y vecinos han firmado una petición en la que solicitan que sea readmitida.