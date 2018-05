«'Te tengo que piyar que por acerté traio a tus amigos pa foyar as echó' (y luego se extrañan de que condenemos a aprender a escribir)» BLOG «Es una amenaza porque así lo reconoció el autor y porque la víctima se sintió amenazada, porque lo dicen los implicados, vaya, porque yo no he entendido nada» JUEZ CALATAYUD Sábado, 19 mayo 2018, 01:28

«Hay personas que no se acaban de creer que todavía, a estas alturas del siglo XXI, tengamos que condenar a adolescentes de 15 o 16 años a aprender a leer y escribir. Aquí os dejo una prueba de que no exageramos. Es, en teoría, una amenaza de un chaval a otro chaval: «To esto los traio tu, te tengo que piyar que por acerté traio a tus amigos pa foyar as echó». Es una amenaza porque así lo reconoció el autor y porque la víctima se sintió amenazada, porque lo dicen los implicados, vaya, porque yo no he entendido nada. Y traductores de niños analfabetos no hay».

