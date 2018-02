Pintan de Van Gogh la fachada de su casa para ayudar a su hijo autista y los multan La pareja recreó el cuadro ‘Noche estrellada’ para evitar que su hijo con autismo se perdiera IDEAL.ES Miércoles, 7 febrero 2018, 11:58

Un matrimonio, residente en Mount Dora, Estados Unidos, tuvo una idea original para evitar que su hijo con autismo se perdiera, pintaron la fachada de su casa como su cuadro favorito, ‘Noche estrellada’ de Van Gogh. Sin embargo, las autoridades alegan que es ilegal ya que son graffitis.

Richard Barrenechea ha sido el encargado de llevar a cabo esta obra. El artista local imitó el cuadro en la fachada de la casa cuando los padres le explicaron que el objetivo era que su hijo, ya adulto, pudiera identificar sin problema su domicilio al volver a casa. Ya que su trastorno podía afectarle en su contacto con la realidad.

Sin embargo, ahora la pareja debe abonar 100 dólares de multa diaria hasta que retiren por completo la recreación de su fachada. Porque según las autoridades de Florida, donde la pareja y su hijo residen, se violan las normas del graffiti.

Esta situación no ha conformado a los padres que no están dispuestos a retirar la pintura y que han abierto una petición en Change.org. Ya cuentan con el apoyo de más de 6.000 personas que no comprenden que este acto sea ilegal y que luchan porque la casa se queda tal y como está.