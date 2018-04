Le dicen que tiene menopausia con 23 años y ahora pide ayuda para quedarse embarazada Hayley tiene un 5% de probabilidades de quedarse embarazada y pide ayuda para recaudar fondos IDEAL Lunes, 2 abril 2018, 11:12

Hayley Gumble fue diagnosticada con menopausia prematura cuando tan solo tenía 23 años. Con un pequeño 5% de probabilidades de quedarse embarazada busca aumentar la cifra al 60%, para lo que busca ayuda mediante una recaudación de fondos que le ayude a cumplir su sueño de ser madre.

Esta joven de Stevenage, en Inglaterra, tiene falla ovárica, una enfermedad consistente en un adelanto de la menopausia. En concreto, a ella se le adelantó a los 23 años, lo que redujo su posibilidades de ser madre a un 5%.

Gumble creció en casas de acogidas, por lo que siempre ha querido tener sus propios hijos. Antes de enterarse de la noticia, la joven tuvo dos abortos espontáneos, y ahora su sueño se esfuma. "Estoy desesperada por ser madre. Mi mayor miedo es morirme sin oír que un niño me llame mamá", explica a 'The Sun'.

La joven y su pareja acudieron al hospital, pero allí no se hacen cargo de los costes que supone obtener óvulos de un donante. Por esta razón han decidido buscar la colaboración ciudadana para reunir los 5.600 euros que necesitan para el tratamiento que aumentará las posibilidades de quedarse embarazada a un 60%.

"Necesitamos un donante de óvulos y es muy caro. Cuando era pequeña y me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre decía 'madre'. Mi sueño es ser mamá. Siempre soy la tía, nunca soy la madre y esto me enfada mucho. Estuve muy avergonzada por esta afección durante mucho tiempo y cuando se lo conté a mis amigos, me dijeron que podría hacer una recaudación de fondos", explica Hayley en un vídeo publicado en su perfil de Facebook.

"Crecí en casas de acogida, yo no era una niña buscada, pero siempre quise tener un hijo. Mi marido estuvo conmigo el día que me diagnosticaron y nunca me ha abandonado. Antes de la boda, le puse un ultimátum y le dije que podía tener un hijo con otra persona, porque sabía que él estaba desesperado por tener un hijo. Le dije que no le culparía, pero él me dijo 'nunca me iré, estamos juntos en esto'".