La peste amarilla

Zhu Jin acaba de volver a Shanghái después de un viaje por Japón. Ha disfrutado de la cultura tradicional que refleja Kioto en sus callejuelas y templos, y se ha maravillado con el futurista espectáculo de rascacielos y neón de Tokio. Duda cuando se le pregunta por la ciudad que más le ha gustado, pero no cuando se le pide que destaque lo que más le ha sorprendido del país vecino. Eso lo tiene muy claro. «Que los baños están muy limpios y en todos hay papel higiénico. ¡Incluso en los de las estaciones de tren!».

Puede que a un europeo no le parezca un hecho digno de mención, pero en China sí que lo es. Porque hay pocas experiencias más aterradoras que la de enfrentarse a un apretón y tener que aliviarse en un váter público. En primer lugar, como apunta Zhu, antes siempre hay que cerciorarse de contar con algo de celulosa para evitar una desagradable sorpresa final. Luego, lo mejor es apagar los sentidos. Sobre todo el olfato. Y tener en cuenta que todavía prevalece el retrete turco. Ese en el que hay que mantener el pulso en cuclillas.

Además, en las zonas rurales muchos de los váteres no cuentan con separación alguna, algo que no parece incomodar lo más mínimo a quienes se desahogan a la vista de todos mientras fuman un cigarro y envían mensajes con el móvil. Por si fuese poco, en ocasiones incluso hay que pagar por el servicio, a pesar de que parezca que el lugar no ha visto una fregona desde la muerte de Mao.

En definitiva, el 'shock' puede ser importante. Y el Gobierno es consciente de la mala imagen que da la falta de higiene en los baños públicos. Por eso, dentro del ambicioso plan quinquenal de 260.000 millones de euros destinados a promocionar la industria del turismo, el año pasado las autoridades diseñaron lo que se conoce ya como la 'revolución de los retretes'. El objetivo es renovar o instalar algo más de 60.000 inodoros para 2020.

Solo para los turistas

El problema, señalan muchos ciudadanos, es que la campaña se preocupa sobre todo de los lugares turísticos. No es poca cosa si se tiene en cuenta que para dentro de tres años se prevé que los chinos hagan 6.400 millones de viajes domésticos y que el país reciba 150 millones de viajeros extranjeros. Pero hay quien cree que el plan debería ser más ambicioso: «En vez de buscar una mayor concienciación de la población para mejorar la situación a nivel nacional, lo que nuestros políticos quieren es evitar la vergüenza que provocan los baños que utilizan los extranjeros», se queja un usuario de la red social Weibo.

Y, aparentemente, ese último objetivo se está logrando. Según la agencia oficial Xinhua, actualmente un 80% de los visitantes están satisfechos con los aseos del país, diez puntos porcentuales más que en 2015. Además, el Gobierno anunció hace unas semanas que ya se ha completado el 90% de las actuaciones planificadas, lo cual supone que el proyecto avanza con mucha antelación sobre lo previsto. En total, entre el Gobierno central y administraciones locales, se han invertido casi 2.000 millones de euros en el plan, y algunas instalaciones incluso han recibido el galardón de 'baño cinco estrellas' o 'baño de lujo'.

Pero también hay baches. El propio director de la Agencia Nacional del Turismo de China, Li Jinzao, reconoció que, si bien han mejorado considerablemente las condiciones en los lugares en los que se ha trabajado, «los estándares del país todavía están muy lejos de los internacionales». Claro que no siempre se puede culpar de ello a las infraestructuras o a su mantenimiento. Muchas veces la razón hay que buscarla en la falta de educación y de consideración de los propios usuarios.

Así, en algunos urinarios masculinos -sobre todo en los de la red de aeropuertos- se trata de lograr que los hombres no hagan puntería desde demasiado lejos con un mensaje algo críptico: «Un paso adelante es un paso hacia la civilización». Otros baños públicos, como los del Templo del Cielo de Pekín, han tratado de conseguir que el papel higiénico no sea hurtado por los usuarios con un sistema de reconocimiento facial que dispensa únicamente la longitud mínima necesaria. Pero ha recibido tantas críticas como alabanzas.

Sin duda, el problema no es exclusivo de China. Hace más de medio siglo, Mahatma Gandhi ya dijo que «la higiene es más importante que la independencia». Pero los váteres de India todavía dejan mucho que desear. De hecho, el actual primer ministro, Narendra Modi, ha sido el artífice de un ambicioso plan para erradicar la defecación al aire libre, algo que practican más de 500 millones de indios. Porque no se trata solo de un asunto de imagen: la ONU advierte de que esa falta de higiene es foco de enfermedades graves.