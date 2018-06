«Me pesaba 30 veces al día»: la desgarradora historia de una bailarina profesional que venció a la anorexia Demi Rawling, de 19 años, reconoce que se volvió adicta «a los elogios» y a «perder peso» IDEAL.ES Miércoles, 6 junio 2018, 12:27

La historia de la joven Demi Rawling está dando la vuelta al mundo. Esta mujer de 19 años, bailarina profesional, ha relatado cómo fue entrando en una anorexia sin apenas darse cuenta. Su objetivo era perder peso hasta el punto de sentir una presión extrema por estar más delgada. Llegaba a pesarse más de una treintena de veces al día. Ahora, cuenta su historia.

Demi relata que con 15 años quiso bajar algunos kilos para mejorar en su rendimiento en baile. «Me di cuenta que muchos bailarines son muy delgados y sentí que llegaron mucho más lejos y recibieron una mayor atención», confiesa. Por ello decidió adoptar un plan específico para ello. Recibió elogios de primeras, pero no supo calcular las consecuencias. «Cuando me hice adicta a los elogios, también me volví para pesarme», asegura.

La joven, quien guarda esta historia de superación como la de Amber Harkin, llegó a pesar 44 kilos. Estaba tan esquelética que no podía incluso bailar. Hasta lee costaba andar. En declaraciones al 'Daily Mail', narra que estaba tan cansada por momentos que, caminando, tenía que parar y sentarse. Se puso en manos de un dietista pero llegaba a engañarle.

Así transcurrieron los tres peores años de su vida. Le diagnosticaron anorexia y era cierto, a diferencia de aquel caso en que era cáncer. Algo debía cambiar para salir hacia delante, y lo hizo.

A los 18 comprendió que algo no iba bien. En baile no avanzaba y su estado de salud era cada vez peor. Hoy, en su cuenta de Instagram, muestra cómo ha cambiado su vida, ya completamente normal. Atravesó un túnel de difícil superación, pero lo logró.