Así es tu personalidad según tu tipo sanguíneo

Martes, 27 marzo 2018

A pesar de que España es el país con más donantes, no es habitual que las personas conozcan su grupo sanguíneo. Pero pese a nuestro altruismo, nuestra cultura no nos hace tener que saber necesariamente a qué grupo pertenecemos. Sin embargo, en Japón, es clave en este aspecto, e incluso ha desarrollado recientemente un estudio en el que relaciona cada tipo sanguíneo con una personalidad.

Tanto es así que en función del grupo sanguíneo al que pertenezcamos nuestra personalidad irá pareja al mismo. De hecho, para definirlo lo dividen efectivamente en los grupos existentes aportándoles rasgos únicos a cada uno de ellos. Si eres del tipo A debes saber que eres perfeccionista pero quizá un tanto ansioso. Si tu tipo en realidad es el B tienes una explosiva mezcla: alegre, excéntrico y egoísta.

Por supuesto el tipo 0 y el AB también contienen su propia condición. En el caso del 0 las personas suelen ser testarudas, generosas y curiosas y en el AB son creativas, misteriosas e impredecibles. No es un tema de relevancia secundaria en Japón, todo lo contrario. Para el país nipón pertenecer a determinado grupo sanguíneo es tan clave que incluso sus políticos hacen campaña al respecto.

Y si la política está pendiente también del grupo sanguíneo no es de extrañar que en otros estamentos de la vida suceda exactamente lo mismo. Hasta el punto de que hay matrimonios que no llegan a buen puerto si no hay "feeling" sanguíneo. O trabajos que no aceptan a los empleados si no están dentro del rango que ellos precisan. Cuestión cultural, sin duda.