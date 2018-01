Un perro de raza peligrosa mata a bocados a un caniche en plena calle ante su dueña La propietaria del animal atacado tuvo que refugiarse en un portal hasta que llegó una patrulla de la Policía Local R. I Martes, 16 enero 2018, 12:52

Rosalía, la propietaria de dos perros que vio cómo uno de ellos acabó sin vida después del ataque de otro can. Este último, un American Staffordshire terrier, iba en compañía de su propietario, un joven de apenas 21 años. Sucedió en plena calle de Valencia. Según informa Las Provincias, ella vio cómo soltaba al animal que caminaba sin bozal a pesar de estar considerado como raza peligrosa, mientras paseaba con su caniche Toy y un perro de aguas. El perro agresor se acercó a ellos, en concreto a la más pequeña que apenas pesaba cinco kilos, la olisqueó y le mordió por la barriga sin soltarla. Movió la cabeza de un lado a otro y se alejó con el cuerpo inerte del animal.

El dueño se marchó corriendo y el perro agresor se acercó al otro perro a quien también intentó morder, logrando por fortuna escapar

Todo fue cuestión de segundos. Rosalía aún recuerda con espanto al citado medio la situación que le dejó conmocionada: “No me atrevía a tirar de la correa porque la tenía entre las fauces y no aflojaba”. El dueño se marchó corriendo y el perro agresor se acercó al otro perro a quien también intentó morder, logrando por fortuna escapar. Un suceso tan escalofriante como el del ataque de dos perros a una anciana de 82 años a la que se debió amputar las piernas.

Rosalía admite no ser una persona temerosa ante los perros de raza peligrosa, pero sí reconoce que se llegó a asustar aún más “porque parecía que iba a matarme también al segundo”. “Me puse muy nerviosa. Se me acercó mucha gente y conseguí refugiarme en un portal. No pude salir a la calle hasta que llegó la Policía Local, ya que el perro nos estaba esperando”, narró.

Las autoridades se personaron en el lugar y contactaron con la protectora Modepran. Estos se hicieron cargo del animal a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales. El dueño testificó que el perro se le había escapado y que era propiedad de su hermana, a la cual se le procedió a la apertura de un acta.