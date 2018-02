La Ley no permite que tu casero te suba el alquiler sin más: ¿cómo puedes evitarlo? La Ley de Arrendamientos Urbanos protege al inquilino desde el 4 de junio de 2013 IDEAL.ES Martes, 13 febrero 2018, 10:12

Desde meses atrás, el precio de la vivienda sigue incrementando tanto para quienes quieren adquirirla como quienes acceden a un alquiler. Sin embargo, existen casos en los que el inquilino de turno recibe la comunicación por parte del propietario de la vivienda en la que se le informa de la intención de incrementar la renta en concepto de alquiler por el crecimiento del mercado. ¿Podría un casero subir el alquiler unilateralmente?

Según aclara ‘Legalitas’, la respuesta es que no. Si la vigencia del contrato, tanto la pactada inicialmente como en sus prórrogas se quiere subir el precio, no podrá hacerlo. Solo sería posible en caso de que las partes firmasen un nuevo acuerdo. En cualquier caso, solo podrá ascender de forma anual y en base al IPC tras los tres años. Estas son las ayudas de la Junta de Andalucía para el alquiler.

Y es que la Ley de Arrendamientos Urbanos protege al inquilino desde el 4 de junio de 2013. A destacar: Si el contrato es por unos meses o un año, y si es su vivienda habitual, el contrato se puede prorrogar hasta esos 3 años. Estos son los cuatro consejos para alquilar un piso.

De hecho, si transcurridos no se notifica a la otra la voluntad de no renovar el contrato con al menos 30 días de antelación, este quedará prorrogado automáticamente por un año más. Lo haría con las condiciones pactadas salvo que haya previsto en el contrato una subida de la renta que el inquilino no tendría por qué aceptar.

¿Qué dos factores hay que tener en cuenta para la aplicación del sistema de actualización del precio de renta?

1- Que el contrato se haya formalizado tras la reforma del 4 de junio de 2013. Solo se podrá actualizar en los términos pactados por las partes o en la fecha que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en función del IPC.

2- Contrato de arrendamiento desde el 1 de abril de 2015: No se podrá actualizar la renta si no se pacta en el acuerdo.