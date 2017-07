"Voy a perdonarlo todo": el juez que sorprende por su sensibilidad y sentido común Frank Caprio se ha convertido en un fenómeno por su capacidad para empatizar con las personas IDEAL.ES Viernes, 7 julio 2017, 11:42

Un juez estadounidense de nombre Frank y de apellido Caprio se ha ganado el corazón de los norteamericanos. Se trata de un togado que encara de una forma particular los casos en los que se involucra, relacionados con el tráfico y otros delitos menores. Pero su cargo de juez le otorga una posición que requiere rigor. Sin embargo, éste ha demostrado ser condescendiente con las personas y suele resolver con empatía, lo que ha generado ese cariño.

Tal ha sido el fenómeno protagonizado por Caprio que hace poco pasó a formar parte del programa de televisión ‘Captado in Providence’, que transmite procesamientos judiciales con personas reales. Pero no crean que todos sus juicios son sencillos. Hay otros que no.

En uno de los primeros, el juez juzgó a una mujer que había sido procesada por violar las ordenanzas municipales al estacionar su vehículo en una zona prohibida de 8 a 10 horas de la mañana. Lo aparcó a las 9.59:58. Entre risas, el juez la absolvió y añadió que la aplicación de la normativa debe hacerse siempre “usando la regla del sentido común”.

Según recoge ‘RT’, algo más complejo fue el que abordó en marzo. Una mujer fue llamada por una deuda de 400 dólares procedente de multas de estacionamiento desde 2004. Durante la vista, la acusada contó que su hijo murió en 2016 y que aún seguía pagando por su funeral, que recibía asistencia social por incapacidad y que el dinero del que disponía no era suficiente. Caprio redujo la multa a 50 dólares y recibió el agradecimiento de la mujer, que se ofreció a pagarlo en el momento.

“Si lo hace no se quedará sin dinero, ¿verdad?”, le preguntó. La mujer dijo que mantendría cinco en su poder. “No voy a dejarla con 5 dólares. Voy a perdonarlo todo”, señaló el juez, quien le deseo “lo mejor” para el futuro y su esperanza “porque la situación mejore”.