«Perdí 70 kilos prescindiendo solamente de 4 alimentos» Una foto en el cumpleaños de su hijo hizo que la joven tomase la decisión de cambiar su vida y sus hábitos alimenticios IDELA.ES Martes, 12 septiembre 2017, 13:37

Casey es una mujer australiana que a sus 37 años ha conseguido perder hasta 70 kilos sin un régimen estrictamente profesional. Según afirma, solo suprimió cuatro alimentos de su dieta. Todo empezó con una imagen durante un cumpleaños de su hijo. No se gustaba desde ningún ángulo. Cayó en depresión y decidió ponerse manos a la obra. Por ello, ahora cuenta su historia y deja una serie de consejos.

Dejó de consumir queso. En exceso provoca un engorde casi inmediato. Hizo lo mismo con el pan, un alimento del que tampoco se debe abusar y mucho menos condimentar con cualquier otro tipo de sustancia. Lo mejor, apartarlo. Otros casos descubren a personas que perdieron 63 kilos alimentándose de bacon y queso.

También dejó de consumir pasta a pesar de que su ingesta resulta primordial en las horas previas a realizar un esfuerzo físico considerable. Si no se queman se almacenan en caderas y abdomen con suma facilidad. Por supuesto, no consumía refrescos por la gran cantidad de azúcar que contienen. Y la carne, ¿hay que eliminarla? Ella no lo hizo.

De esta forma Casey consiguió lo que muchos creían que era imposible. También ayudó un cambio radical en su vida. Abandonó el sedentarismo para ir incrementado el tiempo de ejercicio físico de forma gradual. La aplicación 5kRunner le ayudó a llevar un seguimiento diario.

“Me animó mientras hacía ejercicio. Sonaba para que empezase a correr o a caminar y cuando quería acordar ya había recorrido casi cinco kilómetros sin parar”, afirma la mujer, según recoge el portal ‘Soy Carmín’. Todo ello no hubiese posible si no hubiese sido por el apoyo de las personas de su entorno. Paciencia y disciplina derivaron en un gran resultado.