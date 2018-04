El pequeño y crack Hércules andaluz que levanta a dos personas adultas El joven sevillano, en el Campeonato Europeo de Halterofilia de Bucarest. / EFE El haltera Josué Brachi celebró su oro con una hamburguesa, un lujo esporádico si quieres pesar 56 kilos y levantar 140. «Este deporte es fuerza, pero también técnica y mucha psicología» INÉS GALLASTEGUI Viernes, 6 abril 2018, 01:58

Josué Brachi (Sevilla, 1992) hizo historia el 26 de marzo en Bucarest al convertirse en el primer español en lograr el oro absoluto masculino en un campeonato europeo de halterofilia. Con sus medidas de pequeño Hércules (1,56 de estatura, 56 kilos de puro músculo), el andaluz batió por mil gramos al favorito, Mirco Scarantino, que aspiraba a lograr su tercer triunfo consecutivo en la competición continental. Primero le superó en arrancada, con 116 kilos, y después empataron a 138 en el dos tiempos. La suma, 254 kilos, le valió el triunfo en total olímpico que estrenó el insólito palmarés con el que España se volvió de Rumanía: 13 medallas, un récord histórico. El joven disfruta de su victoria estos días en la capital hispalense volviendo a un entrenamiento de siete horas diarias, seis días a la semana. «A veces también entreno el domingo por la mañana», confiesa Josué, a quien el trabajo duro que implica ser el mejor de Europa en lo suyo no le parece un sacrificio. Aunque a veces, después del ejercicio, no pueda ni cargar con las bolsas de la compra.

De niño jugaba al fútbol, pero era un paquete, reconoce. Su padre, halterófilo aficionado, le animaba a probar y él se resistía. Hasta que cedió. Fue amor a la primera cargada. Desde entonces no ha parado y, aunque estudió la FP de Enfermería, terminó por dedicarse profesionalmente al deporte. «Da para vivir, pero no para comprarse un Ferrari», admite. El problema vendrá después: en su disciplina, cuando la carrera termina, hacia los 35 años, uno no tiene nada. «Ni patrocinadores, ni becas, ni contratos. No sé qué haré entonces: ahora estoy centrado en la competición y ni me lo planteo».

Aunque es sevillista hasta la médula, lamenta que el fútbol se lleve casi toda la atención mediática. «España es muy rica en otros deportes y solo se hace caso a algunos», constata. Las cosas empezaron a cambiar con las victorias de Lydia Valentín, plata olímpica en Pekín y bronce en Río, campeona del mundo en 2017 y cuatro veces oro europeo. «Ella, por su forma de ser y sus logros, ha abierto muchas puertas. Antes teníamos que explicar qué es la halterofilia; ahora, solo los movimientos». Y el ejemplo de los vencedores crea cantera. ¿Desde qué edad se puede levantar pesas? «Lydia se inició con 11 y yo, con 13. Empiezas como un juego, aprendes la técnica y el cuerpo te pide kilos».

Pero no se trata solo de fuerza bruta. En esta disciplina, cada atleta elige el peso de su 'carro' -la suma de la barra y los discos- y, en Bucarest, Brachi empezó fuerte en arrancada, 5 kilos por encima de Scarantino. En la modalidad de dos tiempos, el italiano lo intentó con 144, fracasó y tuvo que conformarse con el empate que daría la victoria al sevillano. «La estrategia fue determinante. Él tuvo que bajar y entonces nos dimos cuenta de que no estaba bien -relata Josué, que siempre habla en primera persona del plural para incluir a sus entrenadores-. Este deporte depende de la fuerza, pero también de la forma, la técnica y la preparación psicológica».

Su rutina de cada día consiste en entrenar, comer, descansar y volver a entrenar, comer y descansar. Su lucha con la báscula es constante, porque no puede pasarse ni un gramo de los 56 kilos que marcan el límite de su categoría.

- ¿Qué tiene que comer uno para levantar el doble de su peso?

- Yo como de todo, pero poco. Hago dieta mediterránea; soy muy de cuchareo. Cada mediodía voy a casa de mi abuela y ella me pone de todo: puchero, verdura, carne, pescado...

En 2016 quedó segundo en los europeos de Forde (Noruega), pero fue eliminado a la primera en los juegos de Río, y en 2017 se llevó el bronce en el mundial de Anaheim (California), una proeza que no lograba ningún levantador español en dos décadas. Tras aquel hito histórico, se comió una hamburguesa, un homenaje que no había vuelto a darse en cuatro meses.

- ¿Cómo celebró el oro?

- Pues con otra hamburguesa. En Rumanía no estaba tan buena como la de Estados Unidos, pero me supo a gloria. ¿La próxima? Espero que después de los Juegos Mediterráneos de Tarragona en junio.

Su rutina casi monacal apenas le da respiro. «Cuando tengo tiempo libre, descanso, me voy al spa o salgo con mis amigos o mi novia para despejarme. Ella lo lleva bien: me conoció siendo deportista y sabe que este es mi sueño», explica.

Josué es optimista por naturaleza. «Transmite muchas ganas y eso es muy valorado en el equipo», dice de él el presidente de la Federación Española de Halterofilia (FEH), Constantino Iglesias. Y espera que haber nacido en el año olímpico español le dé suerte en Tokyo 2020, donde competirá con representantes de las grandes potencias de este deporte, los asiáticos. Aunque Japón no sea el mejor lugar del mundo para zamparse una 'burger'.