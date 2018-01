El peligro de la dieta de la NASA que te hará perder 10 kilos en 13 días No es nada recomendable seguir la dieta más de 13 días, puesto que es muy estricta y no alcanza las 800 kcal diarias (ni las 500 en determinados días) IDEAL.ES Jueves, 25 enero 2018, 02:08

Perder 10 kilos en 13 días es lo que promete la dieta de la NASA, un método muy efectivo pero que pone en serio riesgo la salud de quien la sigue. Aunque es muy tentador para aquellos que deseen adelgazar de forma rápida, lo cierto es que hay que tener en cuenta cuáles son las consecuencias.

Para empezar, no es nada recomendable seguir la dieta más de 13 días, puesto que es muy estricta y no alcanza las 800 kcal diarias (ni las 500 en determinados días). El desayuno, que debe ser la comida más completa de la jornada según los nutricionistas, consiste únicamente en una infusión de té o café con endulzantes sin calorías. Y el almuerzo y la cena deberán estar compuestos por proteínas y vegetales no amiláceos.

Los riesgos de esta dieta radican en distintos factores, como la eliminación de grupos enteros de alimentos, el hecho de que sólo permita hacer tres comidas diarias, el bajo aporte calórico y el muy probable efecto rebote. Se trata de un método que, aunque muy eficaz, puede llegar a ser dañino para nuestro organismo debido a la pérdida de masa magra, que condiciona el gasto metabólico diario.

El estrés que puede llegar a producir, además, una dieta tan estricta, puede llegar a ser contraproducente, hacer que sintamos ansiedad y dañar el sistema inmunológico. Por estos motivos, tal y como recomiendan los expertos, lo ideal es dejar a un lado estas “dietas milagro”, seguir una dieta completa y equilibrada y hacer ejercicio diario.