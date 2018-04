El peculiar penalti de un niño de 13 años que triunfa en redes 00:08 La decisión del futbolista a la hora de ejecutar la pena máxima ha sorprendido en el mundo entero IDEAL Jueves, 19 abril 2018, 10:45

Hace unos días todo el mundo hablaba de si el penalti del partido que enfrentó a Real Madrid y Juventus era o no, pero ahora el protagonista es otro penalti. Y no precisamente por quién lo tira o por si el árbitro lo hizo bien o no.

El penalti, que se ha convertido en viral en redes, lo efectuó un chaval de trece años en un partido de infantiles en Italia. El partido iba 2-0 cuando el árbitro decidió pitar un penalti muy discutido, a favor del equipo que iba ganando. Entonces, Nicolò fue el encargado de transformarlo en gol, sin embargo su decisión fue lanzar el balón fuera.

El porpio equipo del jugador quiso alabar la actitud del joven y compartió en redes la acción, que ha sido todo un éxito y cuenta con más de 97.000 reproducciones.

"En un mundo cada vez más dedicado al egocentrismo, la indiferencia y la falta de valores, Nicolò ha dado una señal que debe hacernos reflexionar a TODOS, sobre las diferencias humanas en comparación con ganar o perder un partido. La pelota funciona sobre el campo pero también sirve para mejorar a las personas", escribía en Facebook el ASD La Pelota Aprilia, el equipo de fútbol del pequeño.