Las 4 pautas a seguir para lograr que un niño duerma solo Según los expertos, es importante acompañar al hijo a su cama y transmitirle confianza, para que sepa construir e interiorizar su espacio de soledad AIDA ORTIZ Domingo, 22 abril 2018, 09:58

A lo largo de la infancia, los niños deben aprender a dormir solos y a disfrutar de la soledad sin angustia ni opresión, tal y como indica la terapeuta Verónica Rodríguez. No obstante, no es una tarea fácil acostumbrar a dormir en sus camas a aquellos niños que tienen dependencia y que siempre acaban en la de sus padreas.

La terapeuta, además, asegura que no es cierto que los niños necesiten dormir con sus padres para sentirse más queridos y mejor acompañados y que, en la mayoría de las veces, el origen del problema radica en las carencias afectivas de los padres y no en el deseo de los hijos.

«Está también la comodidad que supone el llevarse al niño a la cama y que, de esta manera, pueda conciliar correctamente el sueño, pero entonces hay que aceptar que se trata más de una cuestión personal que de una necesidad perentoria de los pequeños», afirma Rodríguez.

Que el niño disfrute de su soledad es una muestra de autoconfianza, señal inequívoca de buena salud. Es por eso que, según los expertos, es importante acompañar al hijo a su cama y transmitirle esa confianza, para que sepa construir e interiorizar su espacio de soledad. De la misma forma, los progenitores deben aceptar la independencia de sus hijos y confiar en sus capacidades para enfrentarse a sus miedos.

Para ello, Verónica Rodríguez ofrece unas pautas que facilitarán esta ardua tarea:

- Ofrecerles la seguridad que supone estar en la habitación de al lado y enseñarles que pueden contar con sus padres con tan sólo llamarles.

- Recordarles que, aunque no estén en la misma habitación, los padres siguen pensando en sus hijos y que no dejan de existir sólo por el hecho de no estar presentes.

- Ayudarles a enfrentarse a sus miedos.

- Enseñarles la idea de que en un tiempo determinado se volverán a encontrar y podrán compartir lo que ocurrió cuando estuvieron separados, ya que la separación puede experimentarse como una aventura que después se puede compartir.