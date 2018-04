Patricio, el héroe frutero que se armó de valor para atrapar a unos ladrones por la noche 01:08 Pasó horas y horas escondido dentro del coche esperando a los ladrones que le habían robado cinco veces en quince días ATLAS Jueves, 19 abril 2018, 17:45

Patricio Aguirre, con camiseta negra, sabía que sería una noche larga porque iba a pasar horas y horas escondido dentro del coche esperando a los ladrones que le habían robado cinco veces en quince días.

El sueño le venció y no pudo resistirse a una cabezadita, durante la que los ladrones habían forzado la persiana metálica y habían puesto unas cajas para sujetarla. No se lo pensó dos veces: golpeó las cajas y los dejó dentro mientras gritaban que los dejara salir, que no iban a hacerlo más. Los ertzaintzas acuden a su llamada y cuando entran en el local se encuentran a dos jóvenes de 18 años de origen magrebí.

Como las otras veces habían cogido el dinero de la caja, dulces y plátanos. Hoy el frutero de este barrio de Bilbao es un héroe aplaudido por su persistencia y su valor, aunque los dos detenidos ya están en libertad con cargos.