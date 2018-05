«¡Que no se te pase por la cabeza ni un ápice de culpa!: la carta de tres juezas a la víctima de 'La Manada' La Manada. Han pedido «disculpas por sentir la necesidad de contar nuestra lectura de la sentencia» y han manifestado su desacuerdo con la pena de 9 años a cada uno de los acusados IDEAL.ES Lunes, 7 mayo 2018, 19:02

Este lunes hemos conocido que el abogado de 'La Manada' pedirá la puesta en libertad de sus defendidos, justo el mismo día que las juezas han exigido formación de género para magistrados, fiscales y policías. Pues bien, antes de estas dos importantes decisiones en torno a la polémica sentencia contra los 5 sevillanos tres magistradas escribieron una carta a la víctima del caso.

En la misiva, publicada este domingo en Viento Sur, han pedido «disculpas por sentir la necesidad de contar nuestra lectura de la sentencia» y han manifestado su desacuerdo con la pena de 9 años a cada uno de los acusados.

Las juezas Dalila Dopazo (magistrada en Lugo), Nekane San Miguel (magistrada en Bilbao) y Angels Vivas (magistrada en Barcelona) sostienen que «la reacción de la gente ha incomodado a una buena parte de quienes cada día hemos de sentenciar».

Precisan también que a partir de esa «reacción de mujeres y movimientos feministas» se debe «analizar con sosiego» el debate sobre cambiar el actual sistema penal «androcéntrico y con graves sesgos sexistas».

Y continúan así: «El tribunal (dos sobre tres) ha creído tu relato y lo ha declarado probado, con evidencia, más allá de toda duda razonable. Si no te hubieran creído, es imposible escribir lo que se dice en los hechos probados de la sentencia.

«Se ha dicho que la sentencia coloca a las mujeres en una grave situación de riesgo, pero no leemos en ella nada que nos lleve a esa conclusión, porque la sentencia analiza algo que vemos cada día, y que es que cada mujer reacciona de modo distinto ante un ataque».

Hechos probados

Así prosiguen la carta las tres magistradas: «Si se describen unos hechos probados como los que hemos leído, es imposible que la gente esté conforme con llamar abuso a esos hechos. Mantener esa palabra en el Código Penal para referirse a las relaciones sexuales no consentidas parte de la idea de que las mujeres seguimos siendo objetos para servir al placer del hombre, y que solo si se exceden los hombres en ese uso se les castiga, pero solo si se exceden. La gente ha protestado porque han considerado que estamos ante una violación, y en esto sí estamos de acuerdo«.

Según las tres magistradas, en el caso de la víctima de La Manada, «los datos objetivos sustentan, refuerzan y asientan la idea» de la violación, que según recoge el Código Penal «es utilizar fuerza, violencia contra la persona violada, y/o intimidarla para acceder sexualmente a ella».

Y lanzan este mensaje a la víctima: «¡Que no se te pase por la cabeza ni un ápice de culpa!. Nos gustaría que no pensaras que después de lo que te han hecho vas a padecer secuelas de por vida. No tiene por qué ser así. Ya lo dice la sentencia: ese día no se acabó el mundo ni la vida para ti. Eres joven y valiente, y se nota que tienes a tu alrededor gente que te ayuda y te quiere«.

Las juezas concluyen así «nueve años de cárcel no es ninguna tontería, pero sí creemos que la pena debió ser mayor porque (ya lo hemos dicho) debió calificarse y castigarse como violación. Además, en la sentencia se declaran probados otros hechos, otros ingredientes que hacen más grave el delito, y por ello, la respuesta del sistema penal debió ser más elevada«.