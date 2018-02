Las 3 cosas que pasan en tu cuerpo cuando tomas un aguacate al día Estos alimentos están llenos de nutrientes y nos ofrecen innumerables beneficios para la salud IDEAL.ES Domingo, 4 febrero 2018, 12:04

El aguacate es una fruta que contiene grasa que está tan buena que es muy difícil pensar que podría ser buena para nosotros. Sin embargo, los aguacates están llenos de nutrientes y nos ofrecen innumerables beneficios para la salud, entre ellos: promover la salud ocular, combatir el colesterol y mejorar la digestión.

Una nueva investigación de American Heart Association ha descubierto que comer un aguacate diario disminuye el nivel de colesterol y por lo tanto reduce el riesgo de enfermedad cardíaca.

El aguacate es alto en Beta-sitosterol, un compuesto que ha demostrado mantener los niveles de colesterol bajos. El aguacate contiene grasa mono insaturada (saludable para el organismo), la cual reduce el colesterol LDL que es perjudicial para el cuerpo.

Comer aguacate también te garantiza mejorar la absorción de ciertos nutrientes. Los carotenoides de otras frutas y vegetales se absorben más eficientemente cuando comes aguacate. Algunas investigaciones han demostrado que incluso una persona que consume aguacate aumenta 5 veces la absorción en comparación con una que no lo come.

Si deseas mantener tus ojos siempre saludables, come aguacate. Gracias a un caratenoide llamado luteína, el aguacate absorbe los rayos ultravioletas del sol evitando así que estos le hagan daño a la retina. Además protege los ojos contra la degeneración y la aparición de cataratas.