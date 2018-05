«Me lo he pasado de puta madre con las amigas»: una mujer a la Policía tras volcar con el coche La conductora, de 63 años, no paraba de repetirlo mientras trabajaban para liberarla del vehículo IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 12:35

Eran las 23:30 hoas de este pasado miércoles en una carretera de Palma de Mallorca que une dos rotondas. La Policía Local, los Bomberos y dos ambulancias se personaron en un operativo conjunto. ¿El motivo? Un coche que acababa de volcar con una mujer dentro.

Según revela Crónica Balear, mientras los efectivos de rescate trabajaban para liberar a la conductora, de 63 años, ella no paraba de repetir las siguientes palabras: «Me lo he pasado de puta madre con las amigas, de puta madre».

Añade el mismo medio que la mujer perdió el control del vehículo e impactó contra otro estacionado, que a su vez acabó sobre la acera, debido al fuerte impacto.

«Me lo he pasado de puta madre con las amigas. Me he ido de marcha y me lo he pasado de puta madre», seguía insistiendo la mujer mientras trataban de extraerla de su coche. Cuando lo hicieron, fue trasladada hasta el Hospital de Son Espases con heridas de carácter leve. Tal y como

Concluye Crónica Balear asegurando que la Policía pidió que la sometieran a una analítica de sangre debido al gran olor a alcohol que desprendía ella y emanaba desde el interior del vehículo.