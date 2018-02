Una pareja deja todo para navegar por el mundo y su barco se hunde a los dos días Dejaron sus trabajos y vendieron todo para poder viajar en el barco IDEAL Lunes, 12 febrero 2018, 10:48

Tanner Broadwell y Nikki Walsh son una pareja que decidieron dejar todo de lado para cumplir su sueño y viajar por el mundo en su barco. Sin embargo, el sueño no les duró ni dos días, y es que su barco acabó hundiéndose.

La pareja comenzó su aventura el pasado lunes, y el miércoles los servicios de emergencias recibieron una llamada en la que les informaban de que un barco había volcado en el Golfo de Méjico, cerca de Madeira, era el barco de Tanner y Nikki.

El barco, que medía poco más de 8 metros, se hundió tras chocarse. La pareja logró salir con vida, por su propio pie, sin lesiones y llevándose consigo a su cachorro, pero dejando atrás todas sus pertenencias.

Habían vendido todo y abandonado sus trabajos para poder emprender ese viaje, y ahora se encuentran sin barco, ni casa, ni pertenencias, ni trabajo, ni ahorros. Aunque, según explicó Tanner a 'Tampa Bay Times', no se van a rendir: "No me voy a rendir ahora, voy a conseguir otro barco. No podemos renunciar a nuestros sueños".