Una pareja se casa en el muro que divide México y Estados Unidos 01:03 Tuvieron tres minutos para darse el 'Sí, quiero' en la conocida como Puerta de la Esperanza IDEAL Miércoles, 22 noviembre 2017, 08:44

Brian, Californiano. Elvya, mexicana. Pero entre los dos hay un muro. Hay un muro que separa, que divide. Es la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Pero cuando el amor es fuerte, sano y aunque se ponga un muro por el medio, hay algo que lo derrumba todo. Llevaban meses planificando el día más importante de sus vidas, pidiendo permisos en ambos países, luchando contra la burocracia y siempre solos sin el apoyo de su pareja.

Por fin se abrieron las puertas, no de una iglesia, sino de un muro. Conocida como la Puerta de la Esperanza y allí se casaron. Dos familias que separadas celebraron esta boda. No había tiempo que perder, apenas 3 minutos para disfrutar de su boda., pero ahora lucharán por conseguir el visado y algún día vivir uno junto al otro. Bryan y Elvya demostraron que el amor llega lejos, que el amor no tiene fronteras.