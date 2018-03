«¿Para qué pagamos a 350 diputados y 266 senadores si siempre votan lo que dicen sus jefes?» BLOG «Nos ahorraríamos un dinero en sueldos, dietas...», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Domingo, 18 marzo 2018, 00:15

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vamos a ver, ¿para qué pagamos a 350 diputados y 266 senadores si siempre votan lo que dicen Mariano, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Rivera, etc? ¿Por qué no se hace mediante voto ponderado, es decir, que va uno y vota por él y por todos sus compañeros? Nos ahorraríamos un dinero en sueldos, dietas, etc.

Saco este tema porque, ante debates delicados que afectan a valores y creencias de las personas, debería darse libertad de voto a los diputados. Por ejemplo, eso tendría que hacerse con el asunto de la prisión permanente revisable. Y con otros que están por venir, como el tema de la eutanasia, que, tarde o temprano, llegará a los Cortes...

