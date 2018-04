"Padres y madres: si vuestros hijos son víctimas de delitos hay que mojarse" BLOG "Cuanto antes saquemos de la calle a los matones, mejor. Lo que no se puede hacer, y ocurre, es no denunciar y luego quejarse de que las fuerzas de seguridad (o la justicia) no hacen nada" JUEZ CALATAYUD Lunes, 2 abril 2018, 09:29

Buenas, soy Emilio Calatayud. A ver, no solo debemos denunciar a nuestros hijos si, por ejemplo, nos maltratan; también debemos denunciar cuando son ellos las víctimas de delitos. Parece algo obvio, pero no siempre se cumple. A veces nos encontramos con padres que, por pereza, miedo o para no meterse en líos, no denuncian a otros menores que han robado y apaleado a sus hijos. Señoras y señores, madres y padres, hay que mojarse… por sus hijos, pero también por los de los demás.

