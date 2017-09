«Todos los padres con hijos menores de 18 años están en situación de riesgo» BLOG «No se libra nadie de ese riesgo: ya no hay diferencias sociales», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Sábado, 16 septiembre 2017, 01:39

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ser hijo es difícil y ser padre, también. Tener hijos menores de 18 años, y yo he tenido dos, es estar en una situación de riesgo. Los chicos pueden ser víctimas de delitos, pero también autores de delitos, aunque no sean delincuentes. No se libra nadie de ese riesgo: ya no hay diferencias sociales. Y el hecho de ir a un ‘cole’ de pago y exclusivo no garantiza que el niño no acabe liándola. Me gusta recordar esto porque muchas veces oigo y leo a padres que dicen sobre algún menor que ha delinquido...

Puede leer el artículo completo en el blog del juez Calatayud.