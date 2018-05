El padre de 'El Prenda' apoya a 'La Manada': «Ella es la culpable, ella fue a buscarlos» Pepe, el padre de 'El Prenda' en el programa 'En el punto de mira'. Los reporteros de 'En el punto de mira' hablan vecinos, amigos y familiares de 'La Manada' IDEAL.ES Martes, 29 mayo 2018, 16:15

Este lunes los reporteros del programa 'En el punto de mira' se desplazaron hasta el barrio de 'La Manada' en Sevilla con la intención de hablar con vecinos y familiares de los cincos condenados a 9 años de cárcel por el abuso sexual a una chica en los Sanfermines de 2016.

Como adelantaba Boro Barber, reportero del programa, la imagen que tiene la ciudad sobre los miembros de 'La Manada' es muy diferente y cuesta que hable alguien sobre lo ocurrido hace dos años en Pamplona. Pero localizaron al padre de 'El Prenda', el líder del grupo.

El padre, Pepe, accedió a que le hicieran algunas preguntas y declaró: «El tropiezo no lo tuvo él, él y los cinco amigos. Ella es la culpable. Los niños son muy chulos y son muy... Fue ella la que fue a buscarlos. 'Eran muy guapos, los sevillanos eran muy guapos'. 'Que podía con cinco y con 25 sevillanos'. Eso fue la niña», defendía Pepe la inocencia de su hijo y sus amigos.

Además, el equpo consigue ponserse en contacto por teléfono con uno de los amigos de 'La Manada': «Yo entiendo que se han pegado una fiesta y se le fue de las manos, porque le quitaron el teléfono móvil. Se vio a las 3 de la mañana en una ciudad que no es la suya, no puede comunicarse con sus amigos y le preguntan qué le pasa entonces no le va a decir a una persona que 'no, mira, es que me he acostado con cinco personas'». Y añadía: «Ya se le ha puteado la vida a los cinco, o sea, por mucho que salgan en un año o en medio año, lo que sea y yo no quiero entrar más en este circo, ¿sabes?».