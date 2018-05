«Mi padre es un meme»: el atroz descubrimiento de una chica tras un gesto en una foto viral Instagram En cuestión de horas la imagen ya había sido retuiteada y comentada por miles de usuarios IDEAL.ES Viernes, 18 mayo 2018, 12:26

Hoy son muchos los jóvenes que les encanta hacer un selfie porque sí, sin más. Pero captar un curioso momento en él es otro cantar. La joven protagonista de esta historia, Dominique Robinson, estaba tranquilamente paseando por las calles de Nueva York cuando decidió hacerse un selfie y subirlo a su cuenta de Instagram y para su sorpresa no fue ella la que captó los comentarios de sus seguidores.

En la imagen en cuestión se ve a un hombre mirándola, más concretamente a su escote. O eso parece al menos en la foto. A Dominique Robinson le resultó graciosa la estampan y subió la imagen tal cual. En unas horas ya había sido retuiteada y comentada por miles de usuarios que preguntaban en tono de broma «¿de quién es el padre?».

Y no hizo falta esperar mucho para obtener la respuesta: «Es mío», respondió en Twitter Alex Leavey. La joven se llevó una tremenda sorpresa al ver a su padre convertido en un meme en una imagen viral en las redes sociales.

«¿Alguna vez has navegado en Twitter y has descubierto que tu padre se ha convertido en un meme?», tuiteaba Leavey tras disculparse con Dominique por el comportamiento de su padre. «Rápidamente supe que era mi padre y no pude parar de reír con la mayoría de comentarios».