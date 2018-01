El padre de Diana Quer: "Lo que mi hija me dice desde el cielo es: 'Papá, vamos a ayudar a las personas'" Juan Carlos Quer ha hablado del caso de su hija en 'Desaparecidos' IDEAL.ES Jueves, 25 enero 2018, 00:33

500 días después de desaparecer, el cuerpo de Diana Quer fue encontrado en una nave industrial abandonada a pocos kilómetros del lugar en que había desaparecido. La joven madrileña desaparecida en Galicia llenó portadas y medios de comunicación que seguían el caso. Ahora, cuando se sabe que José Enrique Abuín alias 'El Chicle' es su asesino confeso, el padre de Diana, Juan Carlos Quer, ha hablado sobre el caso en 'Desaparecidos' de TVE.

Sincero y muy directo, Juan Carlos Quer ha reconocido que le "duele ver la imagen de la nave y prefiero quedarme con la imagen de ese pueblo tan bonito y de esa gente tan hospitalaria". Razón por la que considera que "hay que quedarse con la buena gente que compone este país". "Querría pedir a todos los espectadores que hagan un esfuerzo por entender lo que están viendo, están viendo dramas humanos" pide el padre de Diana Quer a quienes siguen el nuevo programa de Paco Lobatón.

Sobre la desaparición concreta, "sabíamos desde el primer momento que algo grave había pasado". Una desaparición en la que los medios han jugado un papel importante. Por ello, Juan Carlos Quer diferencia cómo contaron la historia según las fases que se fueron cubriendo: "Los medios de comunicación nos ayudaron a difundir la desaparición de Diana pero a partir de ahí empezaron efectos no tan positivos". Directo y sincero, Juan Carlos apunta al hecho de que "no fueron respetados los derechos de Diana en los medios de comunicación". Pues la imagen de "Diana no se respondía con la imagen banal que aparecía en los medios".

"Nos hemos encontrado con actuaciones que minan la dignidad de esas personas" sostiene Juan Carlos Quer. El padre de la joven madrileña asesinada lo explica con un ejemplo: "Yo no quise ver el cuerpo de mi hija y no quería que lo viera nadie pero me lo encontré en la portada de un periódico al día siguiente".

Para que el caso de Diana Quer no vuelva a repetirse, su padre aboga por no derogar la prisión permanente revisable porque "tu hija desaparece y meses después se sobree la causa y te preguntas ¿a partir ahora qué? Es necesario establecer un protocolo integral de actuación y configurar un estatuto del desaparecido". Juan Carlos Quer no se esconde, "necesito entender que la muerte de mi hija es que sirva para algo",

"Lo que mi hija me dice desde el cielo es: 'Papá, vamos a ayudar a las personas'" afirma antes de asegurar que "hay que proteger a la sociedad de psicópatas y asesinos que están puestos en libertad". Porque lo que le ha sucedido a su hija puede sucederle a cualquiera. "Diana nos ha unido en la defensa de su memoria" concluye.