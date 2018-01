Un padre alquila un helicóptero para encontrar a su hijo moribundo tras un accidente de tráfico El joven se recupera en un centro hospitalario de Australia tras ser localizado desde el aire, "algo que sería imposible desde el asfalto" IDEAL.ES Jueves, 18 enero 2018, 11:21

Dicen que lo que haría un padre o una madre por un hijo alcanzaría límites inimaginables. Prueba de ello es la decisión adoptada por este progenitor australiano cuando supo que su retoño de 17 años había sufrido un accidente de carretera y que había quedado atrapado en el interior del vehículo tras salirse de la carretera. Decidió alquilar un helicóptero para localizarle. Se temió lo peor cuando vio que su hijo Samuel no llegaba a casa y no daba señales de vida.

Por ello, Tony Lethbridge decidió alquilar a la mañana siguiente el helicóptero. Encontró el coche de su hijo fuera de la carretera, entre unos matorrales, a unos 20 kilómetros de casa según aclara ‘Sky News’.

El estado de Samuel es grave tras padecer varias fracturas. Pero tiene “fortuna por estar vivo”. Así lo aseguraron las autoridades sanitarias. Otro padre, en Rusia, decidió cortar de raíz el acoso escolar al que estaba siendo sometido su hijo de 9 años.

“No iba a dejar que no se le localizara. La gente me decía que podía haber huido de casa, pero sé que él no es así”, confesó Tony. Decidió personarse en la Skyline Aviation Group. Allí “explicó la situación que había denunciado ante la Policía”, narra el piloto y copropietario del grupo, Lee Mitchel.

“Me dijo que solo contaba con 1000 dólares así que le hice una rebaja y salimos a buscarle”, confesó el hombre, quien también recordó que fue el tío del joven quien tuvo que volar al tener el padre pánico a ello. Tras un cuarto de hora localizaron el vehículo, algo muy sencillo desde el aire, “pero casi imposible desde el asfalto”. Su tío se acercó al coche “sin querer ir”, pero vio a Samuel moviéndose. Por lo pronto, le salvaron la vida. Ahora intenta recuperarse en el hospital.