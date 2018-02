Oxfam investiga otros 26 casos de episodios sexuales inapropiados Mark Goldring, director general de Oxfam. / Afp El director de la ONG precisa que se trata de denuncias de hechos «que se prolongan en un periodo extenso de tiempo» y asegura que no habla «de casos recientes» COLPISA / AFP Londres Martes, 20 febrero 2018, 12:55

La organización caritativa británica Oxfam investiga 26 nuevos casos de conducta sexual inapropiada de su personal, como el uso de prostitutas en el devastado Haití, dijo este martes en el Parlamento británico su director general.

"En Oxfam en Gran Bretaña hemos tenido 26 historias, denuncias que nos han llegado y que eran nuevas, o historias más viejas de gente que dijo 'no informé de esto en su momento'", dijo Mark Goldring en la comisión parlamentaria de ayuda internacional. En consecuencia, Goldring precisó que se trata de denuncias de hechos "que se prolongan en un periodo extenso de tiempo, no hablo de casos recientes".

"Queremos que la gente hable allí dónde estén, sin importar cuándo ocurrieron estas cosas. Algunos de estos casos tienen relación con el Reino Unido, otros con nuestro programa internacional", añadió.

Goldring se disculpó por haber afirmado en una entrevista que el uso de prostitutas en Haití no es exactamente como matar bebés. "Me disculpo, estaba bajo estrés, había concedido muchas entrevistas (...) Estaba pensando en el gran trabajo que he visto hacer a Oxfam por todo el mundo".

Las explicaciones se producen al día siguiente de que Oxfam presentase sus disculpas al pueblo haitiano por el comportamiento de algunos de sus integrantes y expresase su "vergüenza" tras remitir a las autoridades locales una investigación interna.

Según este informe de 11 páginas, del que se difundió una versión parcialmente censurada, el exdirector de Oxfam en Haití, el belga Roland Van Hauwermeiren, reconoció haber pagado a prostitutas en locales de la organización.

El informe no descarta que algunas de las prostitutas fueran menores. Otros exempleados de la ONG fueron acusados de acoso y de intimidación, al tiempo que un testigo fue amenazado físicamente.