La original y viral carta de desamor a su gimnasio para conseguir desapuntarse Un usuario de Reddit decidió utilizar esa estrategia para obtener la baja del servicio IDEAL.ES Jueves, 1 febrero 2018, 13:36

La originalidad es una cualidad que no todo el mundo tiene. Y en el caso de la siguiente historia queda más que patente que el protagonista de la misma sí la atesora. Este usuario de Reddit ha compartido una carta de desamor que escribió para conseguir cortar la relación con elgimnasio al que estaba apuntado.

El hombre, que se había mudado, ya no iba a hacer uso de los servicios de este gimnasio por lo que quiso darse de baja del mismo, tal y como le pedían. Entre los requisitos estaba el de enviar un correo certificado solicitando su marcha, circunstancia que aprovechó de manera cómica y viral.

El hombre ecidió enviar el correo certificado a su manera: escribiendo toda una declaración de ruptura, como si de un desamor se tratara, para dar por cerrada su relación contractual con el gimnasio.

Esta es la carta

"Con un profundo pesar y un fuerte dolor en mi corazón escribo esta carta, pero yo he de ser honesto con mis intenciones. Ciertos hechos en mi vida me han llevado a otro lugar y aunque he tenido que tomar una de las decisiones más drásticas de mi vida después de hacerlo creo que es lo correcto. El motivo de esta carta es el de finalizar mi relación con Planet Fitness.

No quiero que te pongas celoso o juzgues mi decisión. Este no sería el Planet Fitness que yo conocí y amé. Yo todavía te quiero, pero me gusta más mi amigo de este nuevo lugar. Siento que las cosas no puedan ser mejores entre nosotros".