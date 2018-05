«Odio el móvil de mi madre», la tremenda confesión de un niño a su maestra Según la profesora, 4 de sus 21 estudiantes dijeron que deseaban que los móviles nunca se hubieran inventado IDEAL.ES Jueves, 31 mayo 2018, 10:47

Los niños nunca dejan de sorprender y más aún a los adultos con respuestas que les dejan con la boca abierta. «Odio el teléfono de mi madre y desearía que nunca hubiera tenido uno», fue la contundente respuesta de un niño de 7 años de edad de Luisiana, Estados Unidos, cuando su profesora le preguntó a él y todos sus compañeros de clase sobre un invento que no les gusta.

Según recoge The Daily Mail, la profesora, Jen Adams Beason, contaba en su perfil de Facebook que 4 de 21 sus estudiantes confesaron que deseaban que los móviles nunca se hubieran inventado.

«Diría que no me gusta el teléfono», afirmó uno de ellos. Otro de ellos aseguraba que no le gusta el teléfono porque sus padres están con él todo el tiempo.

La imagen subida por la propia maestra ha sido compartida miles de veces en Facebook y ha hecho reflexionar a muchos padres que se han planteado si el uso que hacen de sus teléfonos móviles en presencia de sus hijos es el más correcto.