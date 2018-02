El nuevo reto viral más estupido que hayas visto: quemarte Se llama Hot Coil Challenge y es muy peligroso IDEAL.ES Domingo, 11 febrero 2018, 11:49

Es bastante habitual ver cómo diferentes modas se vuelven virales, siendo cada vez más absurdas y peligrosas, ya que ponen en riesgo la integridad física de quienes las llevan a cabo.

Una de las más sonadas en los últimos días 'The pod challenge', consiste en consumir pastillas para la limpieza de nuestra ropa. A veces es fácil confiarse y creer que el ser humano ha tocado su tope de imbecilidad. Sin embargo, siempre saldrá alguien que demuestre que no. Pero comerse una cápsula de detergente no es suficiente. Poner el brazo en una vitro o una placa de inducción, de momento, sí. Se llama Hot Coil Challenge.

Reddit ha sido el cubil donde se ha concebido esta idiotez en forma de reto viral. Un chaval que podría parecer normal, con una camiseta, se sitúa delante de una bobina al rojo. Entonces, con gesto chulesco, pone el antebrazo en la superficie caliente. El resultado, el obvio: quemaduras y a buen seguro una cicatriz de por vida.