La novedad de la DGT para tu carnet tipo B: ya puedes conducir también estos vehículos

La DGT sigue deparando novedades en los últimos días. Tras el motivo por el que ha puesto 21.823 multas en tan solo una semana, ahora hemos conocido que la Dirección General de Tráfico ha ampliado los vehículos que se pueden manejar con un permiso de conducción de tipo B.

Si el carnet tiene al menos dos años de antigüedad podrán conducir vehículos pesados ecológicos de hasta 4.250 kilos. De esta forma, la nueva normativa no exigirá la obtención de la licencia de tipo C, que es necesaria para la conducción de vehículos de más de 3.500 kilos de Masa Máxima Autorizada (MMA), siempre y cuando se trate de un vehículo ecológico que no sobrepase los 4.250 kilos.

La DGT compensa, así, el exceso de peso que conlleva el uso de baterías y depósitos en este tipo de vehículos, una reivindicación que la patronal logística venía reclamando desde hace tiempo a través de distintos contactos permanentes con la entidad pública.

Para el secretario general de UNO, Francisco Aranda, se trata «de una decisión fundamental para incentivar el uso de vehículos ecológicos en el sector logístico español, para favorecer la expansión del uso de este tipo de vehículos en el sector y eliminar las barreras que existían para ello».

Esta última modificación en el reglamento se suma a la ya aprobada reforma que adapta la normativa para permitir que los vehículos de combustibles alternativos, como gas natural, gas licuado, electricidad o hidrógeno, puedan aumentar hasta en una tonelada su Masa Máxima Autorizada (MMA).

Según Aranda, esta medida también avanza hacia una armonización normativa en el marco de la Unión Europea y sigue los pasos de otros países como Suecia y Alemania.